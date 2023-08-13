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Giriş Tarihi: 13.8.2023 12:58

Son dakika Fenerbahçe haberleri: "Futbolcuyu protesto eden dövülecek" iddiası!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Futbolcuyu protesto eden dövülecek iddiası!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kanarya, sezonun ilk maçına bu akşam Gaziantep FK karşısında çıkacak. Taraftar ‘Takıma 90 dakika destek’ parolasıyla tribündeki yerini alacak.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 2023-24 sezonunu bugün Kadıköy'de Gaziantep FK maçıyla açacak. Sarılacivertliler, 6 Şubat depremiyle ligden çekilen ve 6 ay sonra geri dönen rakibini yenerek Avrupa'da olduğu gibi ligde de güzel bir başlangıç yapmak istiyor.

Konferans Ligi'nde oynanan son Maribor maçında İrfan Can Kahveci'nin ıslıklanması camiada tepkileri beraberinde getirmişti. Bu durum tribün gruplarını harekete geçirdi.

Sosyal medyadan organize olan sarı-lacivertliler, tribünde herhangi bir futbolcunun ıslıklanmasına müsaade edilmeyeceği, eylemde bulunanların dövüleceği paylaşımları yapmaya başladı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: "Futbolcuyu protesto eden dövülecek" iddiası!
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