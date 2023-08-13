Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe sezonu evinde açıyor! Gaziantep FK karşısında ilk 11’ler belli oldu…
Giriş Tarihi: 13.8.2023 20:36 Son Güncelleme: 13.8.2023 20:37

Son dakika: Fenerbahçe sezonu evinde açıyor! Gaziantep FK karşısında ilk 11’ler belli oldu…

Son dakika: Fenerbahçe sezonu evinde açıyor! Gaziantep FK karşısında ilk 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe, Süper Lig’de sezonun ilk haftasında Gaziantep FK’yi konuk ediyor. Ülker Stadyumu’nda saat 21.45’te başlayacak karşılaşmanın tüm detayları ve canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunun ilk haftasında Gaziantep FK'yi konuk ediyor. Yeni transferler ile sezona başlayacak olan iki ekip saat 21.45'te Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak.

Sezonu Avrupa kupalarında oynadığı maçlarla açan sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde 3 müsabakaya çıkarken, bu mücadelelerin tamamında sahadan galibiyetle ayrıldı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

FENERBAHÇE: Altay, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Mert Hakan, Szymanski, Tadic, Kent, Dzeko.

GAZİANTEP: Batuhan, Mbakata, Arda, Djilobodji, Khacef, Furkan, Jevtovic, Maxim, Mustafa, Gradel, Markovic.

SÜPER LİG'DE 9. RANDEVU

İki takım, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 8 kez birbirlerine rakip oldu. Sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig'de mücadele eden rakibine karşı galibiyet sayılarında 6-2 üstün durumda bulunuyor.

Bu süreçte Fenerbahçe'nin 21 golüne güney temsilcisi 10 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon Gaziantep'te oynanan maçta Kanarya, sahadan 2-1 galip ayrılırken, Kadıköy'de oynanması planlanan müsabaka ise deprem nedeniyle ligden çekilen Gaziantep ekibinin 3-0 mağlup sayılması kararlaştırıldı.

KIRMIZI-SİYAHLILAR 6 AY SONRA İLK KEZ

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonrası ligden çekilme kararı alan Gaziantep FK, 6 ay sonra ilk kez bir lig maçına çıkacak.

Oynadığı 22 karşılaşmada 25 puan toplayan güney ekibinin, kalan maçları rakibi lehine 3-0 olarak tescil edilse de, TFF tarafından Gaziantep ekibinin bu sezon da Süper Lig'de mücadele etmesi kararlaştırılmıştı.

Süper Lig'de son olarak 4 Şubat tarihinde Antalyaspor'a karşı sahada olan kırmızı-siyahlılar yeni sezonun ilk maçında Fenerbahçe'ye karşı mücadele edecek.

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Son dakika: Fenerbahçe sezonu evinde açıyor! Gaziantep FK karşısında ilk 11’ler belli oldu…
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