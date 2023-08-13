Son dakika: Fenerbahçe sezonu evinde açıyor! Gaziantep FK karşısında ilk 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunun ilk haftasında Gaziantep FK'yi konuk ediyor. Yeni transferler ile sezona başlayacak olan iki ekip saat 21.45'te Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak.
Sezonu Avrupa kupalarında oynadığı maçlarla açan sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde 3 müsabakaya çıkarken, bu mücadelelerin tamamında sahadan galibiyetle ayrıldı.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
FENERBAHÇE: Altay, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Mert Hakan, Szymanski, Tadic, Kent, Dzeko.
GAZİANTEP: Batuhan, Mbakata, Arda, Djilobodji, Khacef, Furkan, Jevtovic, Maxim, Mustafa, Gradel, Markovic.
SÜPER LİG'DE 9. RANDEVU
İki takım, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 8 kez birbirlerine rakip oldu. Sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig'de mücadele eden rakibine karşı galibiyet sayılarında 6-2 üstün durumda bulunuyor.
Bu süreçte Fenerbahçe'nin 21 golüne güney temsilcisi 10 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon Gaziantep'te oynanan maçta Kanarya, sahadan 2-1 galip ayrılırken, Kadıköy'de oynanması planlanan müsabaka ise deprem nedeniyle ligden çekilen Gaziantep ekibinin 3-0 mağlup sayılması kararlaştırıldı.
KIRMIZI-SİYAHLILAR 6 AY SONRA İLK KEZ
6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonrası ligden çekilme kararı alan Gaziantep FK, 6 ay sonra ilk kez bir lig maçına çıkacak.
Oynadığı 22 karşılaşmada 25 puan toplayan güney ekibinin, kalan maçları rakibi lehine 3-0 olarak tescil edilse de, TFF tarafından Gaziantep ekibinin bu sezon da Süper Lig'de mücadele etmesi kararlaştırılmıştı.
Süper Lig'de son olarak 4 Şubat tarihinde Antalyaspor'a karşı sahada olan kırmızı-siyahlılar yeni sezonun ilk maçında Fenerbahçe'ye karşı mücadele edecek.