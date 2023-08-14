Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, Trendyol Süper Ligi'ndeki ilk maçını bu akşam Fatih Karagümrük'le deplasmanda oynayacak.Teknik direktör Şenol Güneş'in Konferans Ligi'nde yapılan 3 karşılaşmayı da kazanan kadroda değişiklik planlamadığı belirtildi.

Yeni transferler Ante Rebic ve Jean Onana'nın mücadeleye kulübede başlaması beklenirken son oynanan Neftçi Bakü maçında cezalı olduğu için forma giyemeyen Arthur Masuaku'nun yeniden ilk 11'e döneceği öğrenildi.

Fatih-Karagümrük maçı saat 21.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda başlayacak. Erkan Özdamar'ın yöneteceği mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Dituro, Salih, Baniya, Dresevic, Levent, Shukurov, Rohden, Nicholas, Feghouli, Can, Mendes

Beşiktaş: Mert, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar