Okan Buruk, Lljubljana maçı öncesinde konuştu: Rakibimize saygı duyacağız

Olimpia Ljubljana ile oynayacakları rövanş maçını değerlendiren Okan Buruk, "İlk maçı net bir skorla kazandık avantajımı var ama ilk maça nasıl çıktıysak bu maça da aynı şekilde çıkacağız. Rakibimize saygı duyacağız. Burada ön elemedeki her takım önemli. Bizim oynadığımız takımlar şampiyon olmuş takımlar. O yüzden rakibimize aynı saygıyı duyuyoruz. Aynı konsantrasyon ve istekle kendi sahamızda yine kazanmak için maça çıkacağız. Hedefimiz tabii ki turu geçmek ama kazanarak. Ülke puanı için de kazanmak çok önemli. Türk takımlarının son turda verdiği büyük bir potansiyel var. Her takım maçlarını kazandı. Yine ümidim hem bizim hem diğer takımların maçlarını kazanıp ülke puanını en yukarıya doğru taşıması" ifadelerini kullandı.

"NICOLO HENÜZ BİZİMLE ÇALIŞMALARA BAŞLAMADI"

Zaniolo'nun sakatlığı hakkında konuşan Buruk, "Nicolo kasığından bir sakatlık geçirmişti. Henüz bizimle çalışmalara başlamadı. Kondisyoner eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Tabii ki birçok oyuncuma teklif var. Nicolo da bunlardan biri. Her oyuncuya teklifler geliyor ama bunu değerlendirecek olan kulübümüz. Ben kendi işime odaklanmış durumdayım. Gideceklerden çok benimle beraber olacak oyuncularımla en iyisini yakalamaya çalışıyoruz. Geç gelen oyuncularımız oldu. Çok fazla hazır olmayan oyuncumuz var. Biz şu an sadece sahaya odaklanmış durumdayız" dedi.

"MAÇ MAÇ KARARLAR ALACAĞIZ"

Bütün oyuncularının şans bulacağını belirten Okan Buruk, "Rotasyon diye adlandırmak istemiyorum çünkü çok uzun bir maraton oynayacağız. Burada bütün oyuncularım oynayacak. Hepsi çok önemli, çok değerli. Hepsi oynadığı zaman en maksimumunu veriyor. Burada maç maç kararlar alacağız. 2 gün önce bir maç oynadık oradaki oyuncularımızın durumu gördükten sonra net bir karar vereceğiz. Bu sezon çok fazla maçın olduğu bir sezon. Bütün oyuncular bu maçları paylaşacak. Herkes girdiğinde en maksimum katkıyı verecek. Benim hedefim de bütün oyuncularıma şans vermek. Yarınki maç olabilir, Trabzon maçı olabilir, bir sonraki maç olabilir. Elimizdeki 4-5 oyuncu yeni katılmış oyuncular. Yarınki maçta değişiklikler olabilir ama daha tam kararımı vermedim. Genel olarak bu değişiklikler olacak" şeklinde konuştu.

"LUCAS OYNAYABİLECEK DURUMDA"

Lucas Torreira'nın oynayabilecek durumda olduğunu aktaran Buruk, "Lucas normal antrenmanları yapıyor. Oynayabilecek durumda. Kısa vadeli düşünmüyoruz. Biz 3 maç oynayıp ligi bitirmeyeceğiz veya Avrupa'yı bitirmeyeceğiz. Çok uzun bir sezonumuz var. Hiçbir oyuncumu erken sahaya sürerek ona zarar verecek biri değilim. Geçen sene de bunu yaptım. Bu sene de bu olacak. Bunu tabii ki dışarıdaki insanlar anlamıyor. Bazı oyuncular için bir süreç gerekiyor. Bilim adamları bir kondisyon hapı icat etmediyseler mecbur bu oyuncular 3-4 hafta antrenman süresi görecekler. Ondan sonra hazır hale gelecekler. Oyuncuların hazır olup olmadığını en iyi ben ve sağlık ekibimiz biliyor. O yüzden biz yüzde 100 hazır olmayan oyuncularımızı korumak zorundayız. Lucas'ta da aynı şekilde. Lucas son maça direkt olarak başlayacak durumda değildi. Lucas bu maç için düşündüğümüz isimlerden biri" sözlerini sarf etti.

"KEREM'İ BU TURDA YAZAMADIK"

Kerem Demirabay'ın Olimpia Ljubljana ile oynanacak olan rövanş maçının kadrosunda yer almamasıyla ilgili, "Kerem bu maçın listesinde yok zaten. Yabancı oyuncular ve Avrupa'da doğmuş Türk oyuncularla bizim 19 tane oyuncumuz var. Bu 19 oyuncunun 17 tanesini yazabiliyoruz. Burada da Türk oyuncu yazmakta sıkıntı olmuyor. Ama yabancı ve yurt dışında doğmuş oyuncularda bir kotamız var. Mesela Mortuan'ı yazamadık. Kerem'i bu turda yazamadık. Kerem bir sonraki maçta listeye girecek adaylar biri. Zaha bu listesinin içerisindeydi. Son maçta süre aldı. Onu da yavaş yavaş takımın içine sokmaya çalışacağız" açıklamasını yaptı.

"WILFRIED YÖNLÜ BİR OYUNCU"

Okan Buruk, Zaha'yı birçok pozisyonda kullanabileceğini söylerek, "Wilfried yönlü bir oyuncu. Kariyerinde de sağ kenarda başlamış, daha sonra merkeze geçmiş, forvete geçmiş, son bölümde ise sol kanatta oynamış. Hepsinde oynatabileceğimiz bir oyuncu. Oyuncularımı bir çok yerde kullanacağım. Önde çok fazla joker oyuncumuz oldu. Barış'ı da oraya koyabilirim. Halil aynı şekilde. Bakambu'yu da buraya koyabiliriz. Ön taraftaki hücum rotasyonu değişebilir. Çok erken daha ligin başındayız. Geçen sene de buna benzer şeyler konuştuk. Sezon başı alışma bir form tutma süreci. Her maçın farklı hikayesi, dizilişleri olacak. Buna göre biz de kendi oyunumuzu uyarlayacağız" ifadelerini kullandı.

"ÇOK İYİ OYUNCULARA SAHİBİZ"

Buruk transferle ilgili gelen soruya ise, "Transfer ile ilgili bir düşüncem yok. Şampiyonlar Ligi'ne katılma, ligdeki başarımız çok önemli. Transfer olarak çok aciliyetim yok. Çok iyi oyunculara sahibiz. Onlarla birlikte bu yolu en iyi şekilde yürümek istiyorum" cevabını verdi.

"İKİSİ DE İYİ TAKIM"

Turu geçmeleri halinde muhtemel rakiplerini değerlendiren Okan Buruk, "Çok fazla düşünmüyoruz. Kalite olarak Molde, Klaksvik'in önünde. İki tane önemli turu geçmiş takım var. Bu da Klaksvik'in iyi bir takım olduğunu gösteriyor. İkisi de iyi takım" dedi.

"GALATASARAY'IN HEDEFİ AVRUPA'DA KUPA KAZANMAK"

Galatasaray'ın hedefinin Avrupa'da kupa kazanmak olduğunu vurgulayan Okan Buruk, "Bizim tek hedefimiz şampiyonluk. Şampiyonlar Ligi'nde olmak. Galatasaray'ın hedefi Avrupa'da kupa kazanmak. Bu tüm Türk takımlarının hedefi. Geçen sene bizim başarılı olmamızın sebebi bütün oyuncuların inanması ve yüzde 100'ünü vermesi. Soyunma odasından, kulübeden net bir şekilde görüyorduk. Aynı şeyi tekrar yakalayacağız. Biz şampiyon olduk diye hedefimiz bitmedi. Tekrar Şampiyonlar Ligi'ne girmek orada tekrar başarılı olmak. Türk takımları için bu sene Avrupa'da kupa kazanma hedefi olduğunu düşünüyorum. Benim düşüncemde geçen seneki aynı şeyi tekrar yakalamamız" şeklinde konuştu.

"BU SENE DAHA ERKEN BAŞLADIK"

Bu sene geçen seneye göre oyuncuların daha erken kadroya katıldığını söyleyen 49 yaşındaki teknik adam, "Form yakalamak başka bir şey aslında. Geçen sene Eylül'ün ilk haftası 5-6 tane transfer yapmıştık. Bu oyuncuların hazır hale gelmesi farklı bir şey. Bazı oyuncular antrenman yapmadan geliyor. Bu sene daha erken başladık. Önümüzdeki her geçen hafta her geçen maç bizim gelişimimizi artıracak. Oyuncularımın hepsi çok profesyonel, çok çalışıyorlar. Saha içi saha dışı profesyonelliği iyi götüren bir takımla çalışıyoruz. Bunu yarın inşallah sahada da bir daha göstereceğiz. Kayseri'de kazanamadık ama Galatasaray takımı 3 gün önce de deplasmanda Şampiyonlar Ligi elemesinde 3-0'lık galibiyetle döndü. Oyun kalitesi değişebiliyor. Genel olarak bir kendimize güveniyoruz. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da iyi işler yapacağımıza ben ve oyuncularım inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BAZEN MAÇ VE ANTRENMAN PERFORMANSI DEĞİŞİK OYUNCULAR OLUYOR"

Bazı oyuncuların maç ve antrenman performansının farklı olduğunu dile getiren Okan Buruk, "Genel olarak bir planlamanız oluyor kafanızda. Geçen seneden gelen bir ilişkimiz var. Oynayan oyuncularımız var, başarılı olmuş oyuncular var. Bir yandan onu düşünüyorsunuz bir yandan da tabii ki form önemli. Her zaman yüzde 100 antrenman performansına göre formayı vermek zor. Bazen antrenman ve maç performansı değişik olan oyuncular oluyor. İyi bir kadro kurduk, kaliteli bir kadro kurduk. 2 tane iyi 11'imiz var. Bu sene bu maçları ne kadar doğru şekilde paylaşacağımız gösteriyor. Kazandığınızda kolej havası var derler. Bir maçı kaybedersiniz takımda gruplaşma var derler. Geçen seneden kadromuzu koruduk. Aynı oyuncular, aynı insanlar. İçeri giren oyuncular da bunun dışında kalacak oyuncular değil. Onlarda çabuk adapte oluyorlar. Yakın arkadaşlık olabiliyor. Genel atmosfere herkesin uyduğunu görüyorum. Artık maç kazandıkça birliktelik artıyor. Maç kaybettiğinizde onu bazen kaybedebiliyorsunuz zaman zaman ama. Özellikle kazandıkça da bu birliktelik artıyor. Son maçı kazanamadık ama burada bir birimize daha çok sarılarak, sahada daha iyisini beklemeliyiz. Şu anda hedefimiz bu" sözlerini sarf etti.

"ONUNLA İLGİLİ KARARI ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA VERECEĞİZ"

Yeni transfer Siraçhan Nas ile ilgili konuşan Okan Buruk, "Onunla ilgili karar vereceğiz. Dün ilk defa bizimle antrenmana çıktı. Tabii ki Galatasaray'ın geleceği için Türk oyuncular, yetenekli Türk oyuncular ve alt yapımızdaki oyuncularımızla ilgili kulübümüzün yatırımı var. Bu oyuncularla ilgili kararımızı önümüzdeki hafta kararımızı vereceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"ÇOK GENİŞ KADROMUZ VAR"

Daha önce 2 tane Avrupa tecrübesi olduğunu aktaran Buruk, "İlki Başakşehir ile Avrupa Ligi gruplarını lider bitirdik. İkinci senemde ise Şampiyonlar Ligi ile birlikte zorlandığımız dönem oldu. İki tane tecrübe yaşadım. Çok önemli oyunculara sahibiz. Çok geniş bir kadromuz var. Burada da bütün oyuncularımızı paylaşacağız. Kaliteli oyuncularla birlikte iki tarafta da yarışacağımızı düşünüyorum" dedi.

"BU BENİM ALANIM DEĞİL"

49 yaşındaki teknik adam, Tete'nin transfer süreciyle ilgili gelen soruya ise, "Bu benim alanım değil. Kulübümüzün ve kulübümüzün avukatlarının alanı. Bir sorun olacağını düşünmüyorum. FIFA her zaman oyuncunun oynamasından yana kararlar verir. Oyuncu her zaman oynar. O yüzden oynamasıyla ilgili bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Dün takım antrenmanını içinde yer aldı. Tüm işlemleri bittikten sonra diğer oyuncularımızla birlikte kadroda yer alacak" cevabını verdi.