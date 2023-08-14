Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’de tarihi imzalar

Transfer bombalarını art arda patlatan Fenerbahçe'de Cengiz Ünder ve Fred Rodrigues'in maliyetleri belli oldu. Sarılacivertliler, 4 yıllık mukavele yapılan Cengiz Ünder için Fransız ekibi Marsilya'ya 4 sene içinde taksitler halinde 15 milyon Euro (Yaklaşık 441 milyon TL) bonservis bedeli ödeyecek. Fenerbahçe'de 20 numaralı formayı giyecek olan Cengiz, bu rakamla kulüp tarihinin en pahalı futbolcusu unvanını aldı.



BREZİLYALI 35 NUMARAYI GİYECEK



4+1 yıllık sözleşme imzalanan Fred'in bonservis bedelinin ise 9 milyon 743 bin Euro (Yaklaşık 286 milyon TL) olduğu açıklandı. Söz konusu paranın Manchester United'a 4 sene içerisinde 8 eşit taksitle ödeneceği belirtildi. Kanarya'da 35 numaralı formayı sırtına geçirecek olan Brezilyalı futbolcunun sezon başına 4 milyon Euro kazanacağı öğrenildi.