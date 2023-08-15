Al Hilal, Neymar ile iki yıllık sözleşme imzaladı

AL HİLAL 80 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ ÖDEYECEK

Ülke basınına göre Al Hilal, bu transfer için PSG'ye 80 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Sözleşmede, futbolcunun performansına dayalı maddelerin yerine gelmesi halinde fazladan ödemeler de bulunuyor.

Neymar, Al Hilal takımından iki yılda 300 milyon avro kazanacak. Reklam ve sponsor gelirleriyle bu bedelin 400 milyon avroya kadar çıkması bekleniyor.