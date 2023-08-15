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Giriş Tarihi: 15.8.2023 21:04 Son Güncelleme: 15.8.2023 21:37

Al Hilal, Neymar ile iki yıllık sözleşme imzaladı

AA
Al Hilal, Neymar ile iki yıllık sözleşme imzaladı

Suudi Arabistan 1. Futbol Ligi ekiplerinden Al Hilal, Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Brezilyalı yıldız oyuncu Neymar'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Neymar, Al Hilal takımından iki yılda 300 milyon avro kazanacak. Reklam ve sponsor gelirleriyle bu bedelin 400 milyon avroya kadar çıkması bekleniyor.

Suudi Arabistan ekiplerinin bu yıl astronomik bedeller karşılığı gerçekleştirdiği yıldız transferler arasına yeni bir isim daha eklendi.

Al Hilal'in sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yayımlanan tanıtım videosunda, Neymar'ın, "Suudi Arabistan'da, Al Hilal'deyim." sözlerine yer verildi.

AL HİLAL 80 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ ÖDEYECEK

Ülke basınına göre Al Hilal, bu transfer için PSG'ye 80 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Sözleşmede, futbolcunun performansına dayalı maddelerin yerine gelmesi halinde fazladan ödemeler de bulunuyor.

Neymar, Al Hilal takımından iki yılda 300 milyon avro kazanacak. Reklam ve sponsor gelirleriyle bu bedelin 400 milyon avroya kadar çıkması bekleniyor.

Barcelona'dan PSG'ye 2017 yılında 222 milyon avroluk rekor bonservis bedeli karşılığında geçen Neymar, Fransa temsilcisinde 173 maçta 118 gol ve 77 asiste imza attı. 31 yaşındaki oyuncu, Brezilya Milli Takımı'nda ise 124 karşılaşmada rakip ağları 77 kez sarstı.

PSG'nin yeni teknik direktörü İspanyol Luis Enrique, bu sezon kadro planlamasında Neymar'ın yer almadığını önceden açıklamıştı.

Suudi Arabistan kulüplerinin son dönemde gerçekleştirdiği yıldız transferler arasında Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sadio Mane, N'Golo Kante, Riyad Mahrez, Ruben Neves, Roberto Firmino ve Jordan Henderson gibi isimler yer alıyor.

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Al Hilal, Neymar ile iki yıllık sözleşme imzaladı
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