Al Hilal, Neymar ile iki yıllık sözleşme imzaladı

Suudi Arabistan ekiplerinin bu yıl astronomik bedeller karşılığı gerçekleştirdiği yıldız transferler arasına yeni bir isim daha eklendi.
Al Hilal'in sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yayımlanan tanıtım videosunda, Neymar'ın, "Suudi Arabistan'da, Al Hilal'deyim." sözlerine yer verildi.
AL HİLAL 80 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ ÖDEYECEK
Ülke basınına göre Al Hilal, bu transfer için PSG'ye 80 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Sözleşmede, futbolcunun performansına dayalı maddelerin yerine gelmesi halinde fazladan ödemeler de bulunuyor.
🚨 Al Hilal, Neymar transferini bu videoyla duyurdu. pic.twitter.com/j6WYU3DVV6— Sabah Spor (@sabahspor) August 15, 2023
Neymar, Al Hilal takımından iki yılda 300 milyon avro kazanacak. Reklam ve sponsor gelirleriyle bu bedelin 400 milyon avroya kadar çıkması bekleniyor.
PSG'nin yeni teknik direktörü İspanyol Luis Enrique, bu sezon kadro planlamasında Neymar'ın yer almadığını önceden açıklamıştı.
Suudi Arabistan kulüplerinin son dönemde gerçekleştirdiği yıldız transferler arasında Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sadio Mane, N'Golo Kante, Riyad Mahrez, Ruben Neves, Roberto Firmino ve Jordan Henderson gibi isimler yer alıyor.