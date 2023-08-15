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Giriş Tarihi: 16.8.2023 00:14

Okan Buruk'tan Zaniolo, Rashica ve Ramos açıklaması

Okan Buruk’tan Zaniolo, Rashica ve Ramos açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Olimpija Ljubljana maçının ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, gündemdeki transfer gelişmelerine ilişkin soruları yanıtladı.

Okan Buruk'un açıklamaları şöyle...

"MAÇ SONRASI DUYDUM"

Maç sonrası Rashica haberlerini yeni duydum. Bizim sağ kanatta fazla opsiyonumuz var zaten. Birçok fırsat da geliyor, hazırlıklarımız da var. Düşüncelerimiz olacak.

ZANIOLO AÇIKLAMASI

Zaniolo'daki süreç, kulübümüzün görüşmeleri sürüyor. Kendisi Premier Lig'de oynamak isteyen bir oyuncu. Saygı duyuyoruz. Kulübün menfaatleri gereği olacak gibi gözüküyor, ne olacak bilemiyorum. Tete transferi yaptık, elimizde olan oyuncular var. Kadromuza yine takviyeler yapacağız.

SERGIO RAMOS

Stoper bölgesi için gidişata göre bakacağız. Şu anda ille bir oyuncu alacağız diye bir şeyimiz yok. Her pozisyon için çalışıyoruz. Stoper de bunlardan biri.

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Okan Buruk'tan Zaniolo, Rashica ve Ramos açıklaması
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