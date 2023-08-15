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Giriş Tarihi: 15.8.2023 10:11

Son dakika Galatasaray haberi: Nicolo Zaniolo'dan Aslan gibi kar!

BERKAY TURAN
Son dakika Galatasaray haberi: Nicolo Zaniolo’dan Aslan gibi kar!

Son dakika Galatasaray haberi: 15 milyon Euro’ya alınan İtalyan yıldız 7 milyon kiralama+ 28 milyon Euro da zorunlu satın alma bedeliyle toplam 35 milyona Euro’ya gitti. Cimbom, 6 ayda önemli bir kazanç elde etti.

Galatasaray'ın, geçen sezon devre arasında sürpriz bir hamleyle kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, Ada'ya yelken açarken kasayı da dolduracak. Yıldız futbolcu için İtalya'dan Juventus, İngiltere'den Newcastle ve Rusya'dan Zenit görüşmelerde bulunuyordu. Ancak devreye giren Aston Villa, Aslan'ın istediği rakamları masaya koyunca anlaşma sağlandı. İngiliz kulübü, 24 yaşındaki oyuncu için 7 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek.

TETE'NİN ALTERNATİFİ OLARAK RASHİCA ALINACAK

G.Saray ile Aston Villa arasında yapılacak sözleşmede zorunlu satın alma maddesi de yer alacak ve bu rakam 28 milyon Euro olacak. Sözleşmede 3 milyon Euro da bonuslar var. Cimbom'un kasasına toplam 35 milyon Euro girecek. Sarı-kırmızılılar, Zaniolo'nun satışından elde edeceği kârın yüzde 20'sini Roma'ya verecek. Böylece Aslan, devre arasında 15 milyon Euro'ya 5 taksitle aldığı İtalyan oyuncudan 6 ayda 15-16 milyon Euro kâr etmiş olacak. G.Saray, sağ kanatta Tete'nin alternatifi olarak Rishica'yı da alacak.

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Son dakika Galatasaray haberi: Nicolo Zaniolo'dan Aslan gibi kar!
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