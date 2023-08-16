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Giriş Tarihi: 16.8.2023 14:54

Fenerbahçe'nin Maribor maçı kamp kadrosu belli oldu!

AA
Fenerbahçe’nin Maribor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ikinci maçında deplasmanda oynayacağı Maribor müsabakasının kamp kadrosu açıklandı. Gaziantep FK mücadelesinde sakatlanan Rodrigo Becao ile Osayi Samuel kadroda yer almadı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Slovenya ekibi Maribor ile yarın deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Bright Osayi-Samuel, 23 kişilik kamp kadrosunda yer almadı.

Bugün öğle saatlerinde Slovenya'ya gidecek Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Alexander Djiku, Luan Peres, Samet Akaydın, Yusuf Kocatürk, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, Efekan Karayazı, Bartuğ Elmaz, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir.

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Fenerbahçe'nin Maribor maçı kamp kadrosu belli oldu!
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