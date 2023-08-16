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Giriş Tarihi: 16.8.2023 13:15

Galatasaray pişiriyor Beşiktaş yiyor!

Galatasaray pişiriyor Beşiktaş yiyor!

Geçtiğimiz ay Beşiktaş'ın her konuda anlaşıp sözleşme evraklarını gönderdiği Halil Dervişoğlu son dakika golüyle Galatasaray'a imza atmıştı. Bu kez Beşiktaş, Rashica hamlesiyle birlikte ezeli rakibinden rövanşı aldı. Kartal, sarı-kırmızılı forma ile poz verip Aslan'ı bekleyen Gedson Fernandes'i de Haziran 2022'de Galatasaray'ın elinden almıştı.

Geçtiğimiz ay Beşiktaş'ın her konuda anlaşıp sözleşme evraklarını gönderdiği Halil Dervişoğlu son dakika golüyle Galatasaray'a imza atmıştı. Bu kez Beşiktaş, Rashica hamlesiyle birlikte ezeli rakibinden rövanşı aldı.

Ghezzal'ın sakatlığının ardından sağ kanatta sıkıntı yaşayan teknik direktör Şenol Güneş'in de eli rahatladı. Kartal, sarı-kırmızılı forma ile poz verip Aslan'ı bekleyen Gedson Fernandes'i de Haziran 2022'de Galatasaray'ın elinden almıştı.

Portekizli orta saha oyuncusu da tıpkı Milot Rashica gibi bir sezon önce sarı-kırmızılı takımda kiralık olarak oynamıştı.

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Galatasaray pişiriyor Beşiktaş yiyor!
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