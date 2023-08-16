Gedson Fernandes Şenol Güneş’i anladı yıldızı parladı

Beşiktaş, Süper Lig'de sezona 1-0'lık Karagümrük galibiyetiyle başlarken Gedson Fernandes takımına üç puanı getiren isim oldu. Geçtiğimiz sezonun sonunda oynadığı 3 maçta da ağları sarsan ayrıca 2 asist yapan Portekizli futbolcu, yeni sezona da gollü başlangıç yaptı.



OYUN KİMLİĞİNİ DEĞİŞTİRDİ



Gedson'un tabelayı değiştiren gelişiminde teknik direktör Şenol Güneş'in büyük payı bulunuyor. Tecrübeli teknik adam, göreve geldikten sonra özellikle Gedson üzerinde hücumda etkinliğini artırmaya çalıştı. Zaman zaman oyununun hücum yönüne de eleştirilerde bulunarak talebesini daha iyi olmaya sevk etti. Güneş öncesi Beşiktaş'ta sadece 1 asisti bulunan 24 yaşındaki futbolcu, sonrasında ise 4 gol, 6 asist kaydetti. Artık kimlik değiştiren başarılı orta saha, hocasının da hücumda beklentilerini gol ve asistleriyle karşılamaya başladı.



TEKLİFLERE DEĞİL SAHAYA ODAKLI



Yaz transfer dönemi boyunca başta Lazio, Ajax ve Rennes olmak üzere birçok kulübün ilgilendiği Gedson Fernandes, tüm süreçlerin dışında kaldı. Sadece işine konsantre olup, siyah-beyazlı takımda devam etmek istedi. Beşiktaş cephesi de yeni sezonda değerine değer katacağını düşünerek Portekizli futbolcu için 20 milyon Euro'luk önerileri geri çevirdi. Nitekim ilk maçta fileleri havalandırarak yönetimi sevindirdi.



KAMPTA DA MAÇTA DA ARI GİBİ



Yeni sezon öncesi Gedson Fernandes, hazırlık kampları ve maçlarında deyim yerindeyse arı gibi çalıştı. Yıldız isim, idmanlara verdiği önem ve disiplini ile herkesin dikkatini çekmişti. Takımın en çalışkan isimlerinden olan Gedson, tüm bunların meyvesini sezona güzel başlangıç yaparak gösterdi.