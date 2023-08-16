Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Beşiktaş'tan Ghezzal açıklaması!
Giriş Tarihi: 16.8.2023 16:57

Son dakika haberi: Beşiktaş'tan Ghezzal açıklaması!

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan Ghezzal açıklaması!

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş, sosyal medya hesabından Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal'ın oğlu ve kayınvalidesinin Fransa'da trafik kazası geçirdiğini ve oyuncunun bu ülkeye gittini açıkladı.

Beşiktaş, sosyal medya hesabından Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal'ın oğlu ve kayınvalidesinin Fransa'da trafik kazası geçirdiğini ve oyuncunun bu ülkeye gittini açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

Futbolcumuz Rachid Ghezzal'ın oğlu ile kayınvalidesinin Fransa'da trafik kazası geçirdiklerini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ghezzal, hayati tehlikeleri bulunmayan oğlu ile kayınvalidesinin tedavi süreçlerini takip etmek üzere Fransa'ya gitmiştir. Rachid Ghezzal'ın oğlu ile kayınvalidesine acil şifalar diler, Ghezzal ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'deki mesajlaşma kavgası alevleniyor! Barış Yarkadaş Ekrem İmamoğlu'na meydan okudu: Açıklamazsa ben açıklayacağım
Musa Ertugan: Meral Akşener milletvekili borsası kurdu! İşte Whatsapp mesajları
Bakan Tekin duyurdu: Devamsızlığa af yok
Yahudi olsam antisemitizme tepki gösterir miydim arkadaşlar?
Son dakika: Aslan, Mauro Icardi’nin golüyle turladı! İşte Galatasaray’ın play-off turundaki rakibi…
Süresiz nafaka kalkacak mı? Adalet Bakanı Tunç açıkladı: Kimseyi mağdur etmeyeceğiz
Frankfurter Allgemeine: Türkiye her zamankinden güçlü! Dünya Türk silahların istiyor
26 Ağustos'ta dağ fare mi doğuracak? Gözler Akşener'in konuşmasında...
Bebek bezi yerine bankaya vergi!
Tanju Özcan'dan çarpıcı sözler: Kılıçdaroğlu'nun Atatürk'e kini var
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Beşiktaş'tan Ghezzal açıklaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA