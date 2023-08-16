Son dakika haberleri: Molde Klaksvik’i uzatmalarda eledi! Martin Linnes Galatasaray’a rakip oldu...

Galatasaray'ın muhtemel rakibinin belli olacağı maçta Molde, Klaksvik ile karşılaştı.

Aker Stadion'da oynanan maçı Molde 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini 18. dakikada Kristian Eriksen ve 113. dakikada Martin Linnes attı.

Klaksvik ilk maçı 2-1 kazanmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Molde bu sonuçla Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi oldu.

"DÖRT GÖZLE GALATASARAY MAÇINI BEKLİYORUM"

Sarı kırmızılı takımın eski yıldızı, Galatasaray maçı için sabırsız olduğunu söyledi.

Linnes yaptığı açıklamada, "Dört gözle Galatasaray maçını bekliyorum. Orada yaklaşık 6 harika yıl geçirdim. Bu benim için çok özel olacak." ifadelerini kullandı.

Klaksvik'i eleyen Molde'de galibiyet golünü takımın kaptanı olan Martin Linnes kaydetti.

Norveçli oyuncu, 2016-21 yılları arasında Galatasaray forması giymişti. 31 yaşındaki tecrübeli sağ bek, sarı kırmızılı takımla 146 maça çıktı ve 5 gol, 17 asist yaptı.