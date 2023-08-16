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Giriş Tarihi: 16.8.2023 15:28 Son Güncelleme: 16.8.2023 16:52

Son dakika Trabzonspor haberi: Fırtına Taxiarchis Fountas ve Rayyan Baniya transferini KAP'a bildirdi

Son dakika Trabzonspor haberi: Fırtına Taxiarchis Fountas ve Rayyan Baniya transferini KAP’a bildirdi

Son dakika Trabzonspor haberi: Trabzonspor, profesyonel futbolcular Taxiarchis Fountas ve Rayyan Baniya ile transfer konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.

Trabzonspor, profesyonel futbolcular Taxiarchis Fountas ve Rayyan Baniya ile transfer konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, serbest statüdeki profesyonel futbolcu Taxiarchis Fountas'in kulübe transferi konusunda görüşmelere başlandığı belirtildi.

Açıklamada Rayyan Baniya'ya ilişkin ise "Profesyonel futbolcu Rayyan Baniya'nın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

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Son dakika Trabzonspor haberi: Fırtına Taxiarchis Fountas ve Rayyan Baniya transferini KAP'a bildirdi
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