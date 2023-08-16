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Giriş Tarihi: 16.8.2023 11:10 Son Güncelleme: 16.8.2023 11:14

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor Manolis Siopis'le yollarını ayırdı! KAP'a bildirildi...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor Manolis Siopis’le yollarını ayırdı! KAP’a bildirildi...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor, uzun süredir sözleşme fesih görüşmeleri yaptığı Manolis Siopis'le yollarını ayırdı. Yunan futbolcu, sözleşme feshi için Trabzonspor'a 242 bin 500 Euro ödeyecek.

Trabzonspor, Manolis Siopis'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Emmanouil Siopis arasındaki 18.08.2021 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih sözleşmesine göre, oyuncumuz Siopis Şirketimize 242.500.-Euro fesih tazminatı ödeyecektir.

Bunun dışında oyuncumuzun menajeri de işbu fesih sözleşmesi dolayısı ile Şirketimizden olan 257.500.-Euro tutarındaki menajerlik alacağından feragat etmiştir.

Bu durumda Şirketimiz toplam 500 bin euro tutarında bir fesih tazminatı elde etmiştir.

Ayrıca, oyuncu, 31.12.2023 tarihine kadar; Yunanistan Süper Ligi, Suudi Arabistan veya Birleşik Arap Emirlikleri Ligleri ile İngiltere Premier Liginden herhangi bir kulübe transfer olması halinde 700.000.-€ veya Türkiye'de bir Süper Lig kulübüne transfer olması halinde 2.000.000.-€ Kulübümüze ödeme yapacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor Manolis Siopis'le yollarını ayırdı! KAP'a bildirildi...
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