Adana Demirspor Osijek’e konuk oluyor | CANLI

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Adana Demirspor, deplasmanda Osijek ile kozlarını paylaşacak. İlk maçı 5-1 kazanan Adana Demirspor, deplasmanda da galibiyetle ayrılmak istiyor.
OSIJEK 0-0 ADANA DEMİRSPOR | CANLI
İLK 11'LER
Osijek: Malenica, Guedes, Mkrtchyan, Barisic, Grzan, Caktas, Nejasmic, Brlek, Lovric, Bukvic, Mierez.
Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Gravillon, Semih Güler, Rodriuges, Stambouili, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Akintola, Ndiaye.
OSIJEK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Osijek - Adana Demirspor maçı saat 21:00'de başladı ve TV 8,5'ta canlı yayınlanıyor.