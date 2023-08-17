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Giriş Tarihi: 17.8.2023 20:02 Son Güncelleme: 17.8.2023 20:57

Adana Demirspor Osijek'e konuk oluyor | CANLI

Adana Demirspor Osijek’e konuk oluyor | CANLI

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Adana Demirspor, deplasmanda Osijek ile kozlarını paylaşıyor. İlk maçı 5-1 kazanan Adana Demirspor, deplasmanda da galibiyetle ayrılmak istiyor. Osijek-Adana Demirspor maçının CANLI anlatımı haberimizde...

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Adana Demirspor, deplasmanda Osijek ile kozlarını paylaşacak. İlk maçı 5-1 kazanan Adana Demirspor, deplasmanda da galibiyetle ayrılmak istiyor.

OSIJEK 0-0 ADANA DEMİRSPOR | CANLI

İLK 11'LER

Osijek: Malenica, Guedes, Mkrtchyan, Barisic, Grzan, Caktas, Nejasmic, Brlek, Lovric, Bukvic, Mierez.

Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Gravillon, Semih Güler, Rodriuges, Stambouili, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Akintola, Ndiaye.

OSIJEK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Osijek - Adana Demirspor maçı saat 21:00'de başladı ve TV 8,5'ta canlı yayınlanıyor.

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Adana Demirspor Osijek'e konuk oluyor | CANLI
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