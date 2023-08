Dursun Özbek: Beşiktaş’tan özür bekliyoruz, hesabını soracağız

Galatasaray, SIXT rent a car ile Futbol A Takımı forma ana sponsorluğunu içeren iş birliği anlaşması imzaladı. Galatasaray Adası'nda gerçekleşen imza törenine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, futbolcular Mauro Icardi ile Fernando Muslera, sponsor firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan, Başkan Vekili Müge Çetin, Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Yiğit Aras ile davetliler katıldı.

Uzun soluklu bir iş birliği olacağını belirten Dursun Özbek, "5 yıllık anlaşmaya imza atıyoruz. Bu uzun süreli anlaşma markanın Galatasaray'a duyduğu güveni ve değeri gösteriyor. Tük futbolunun içinden geçtiği bu dönemde kulübümüze verilen her destek çok önemli. Galatasaray markasına gösterilen ilginin de çok değerli olduğunu düşünüyorum. Biz hedeflerimize ulaşmak için bizimle aynı hayalleri taşıyan markalarla iş birliktelikleri yapıyoruz. Anlaşmanın hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

ÖNÜMÜZDEKİ 25 YILIN FİNANSAL BOYUTUNU PLANLIYORUZ

"Kurucumuz Ali Sami Yen Bey'in sunduğu vizyon şu; Olimpik sporları yaymak ve Türk gençlerine öğretmek. Daha da önemlisi Türk olmayan takımları yenmek. Amatör sporlar, daha geniş bir kitleye hitap ediyor. Futbol takımı hariç 2000'e yakın amatör sporcumuz var. Bunları antrene edilmesi ve tesisleşmesi önemli bir mali yapıyı gerektiriyor. Maalesef bu sporların getirisi çok yetersiz. Sponsorlar vasıtasıyla bu branşları fonlama yolunu seçtik. Elbette başarı odaklıyız. Bu itibarla ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım daha önce de söylediğimiz gibi, önümüzdeki 25 yılın finansal boyutunu planlıyoruz ve bir çoğu hayata geçti."

BEŞİKTAŞ'TAN ÖZÜR BEKLİYORUZ, HESABINI SORACAĞIZ

"Dün geceden beri çok üzgünüm. Galatasaray'ı bilmek, öğrenmek lazım. Bu ülkeye bilim insanları, devlet adamları yetiştirmiş ve Mustafa Kemal Atatürk'ün değerlerini öğretmiş kulüp Galatasaray. Ayrıca canını bu ülke için veren bir kurumdan bahsediyoruz. Galatasaray, Cumhuriyet'in yüzüdür. Böyle bir kurumu eli kanlı terör örgütü ile ilişkilendirmek, onunla işbirliği varmış gibi yorumlar yapmak, görüntüler paylaşmak, onunla yan yana getirmek, dünyanın en saçma işi. Bu büyük bir hadsizlik ve büyük bir gaf! Neden hala FETÖ'nün değirmenine su taşıyacak yakıştırmalar yaparak ülkeyi bölmeye, kutuplaştırmaya çalışıyorsunuz?

Beşiktaş Kulübü'nden özür bekliyoruz. Beşiktaş'a, büyüklerine her zaman saygılıyız. Neden bu paylaşıma ihtiyaç duydunuz? Bundan ne fayda sağladınız? Beşiktaşlı yöneticilerine bunu soruyorum. Galatasaray camiası sakin olsun. Buna uymayın, prim vermeyin. Böyle bir paylaşım yaparak, Türkiye'yi bölmenin yeri ve zamanı değil! Kimsenin yanına yaptıklarını kâr bırakmayacağız. Buna sebep verenlerden hesabını soracağız.

AİT OLDUĞUMUZ YER ŞAMPİYONLAR LİGİ

Galatasaray'ın ait olduğu yer Şampiyonlar Ligi. Orada en fazla oynayan takım Galatasaray ve oraya yakışan takım biziz. Galatasaray'sız Şampiyonlar Ligi, pek sevilmiyor. Sponsorluk anlaşmalarımız devam ediyor, Galatasaray'a yakışan transferler gruplara kalmamızla alakalı değil. Her şekilde yapıyoruz. Taraftarlarımız endişe etmesinler. Galatasaray nedir diye açın bakın, 500 yıllık kulüp. Türkiye Cumhuriyeti'nde, Osmanlı döneminden beri kuruluş amacı devlet adamı yetiştirmek olan bir kurumdan bahsediyoruz. Vatanı için canını vermiş talebelerin okuduğu yerden, vatan sevgisi için hayatlarını vermiş insanlardan bahsediyoruz. Sen kalk, bu kuruma eli kanlı terör örgütüyle ilişkilendirme yakıştırması yap.

Daha önce başka bir kulüp de bize bir yakıştırma yapmıştı. Ona da cevap vermiştim ve bir benzetme yapmıştım. Cinayet mahalline ilk katil gelirmiş. Her iki olayı da buna benzetiyorum. Beşiktaş'la ilgili hukuki bir süreç başlatmayı düşünmüyoruz. Bu benzetme şekli yanlış. Bunu ancak Galatasaray'ı bilmeyen cahil insanlar yapar. Beşiktaş'ı yönetenler önce bu benzetmenin ne kadar yanlış olduğunu anlaması lazım. Türkiye'nin ihtiyacı şu anda bu muydu? Ülkeyi bölmenin peşinde mi koşuyoruz? Dün akşam bu göndermeyi yaptınız, ülkeye ne fayda getirdiniz? Basiretli yöneticiler, yanlış yapıldığı zaman özür dilemesini de bilmeli."



TETE VE HAKIM ZIYECH SÖZLERİ

Brezilyalı futbolcusu Tete'nin transferi sürecinde hukukçularla görüştüklerini aktaran Dursun Özbek, "Çalışmalarımız devam ediyor. Biz bu transferde herhangi bir risk görmedik. Tete bizim oyuncumuzdur. Çok kısa sürede takıma katılacaktır" dedi.



Faslı futbolcu Hakim Ziyech'in transferinin sorulması üzerine ise sarı-kırmızılıların başkanı, "Erden Bey olayı takip ediyor. Konuyla bir görüşmeye gitti. Olay çok taze. Çok fazla detayını bilmiyorum" diye cevap verdi.



ICARDI: BU FORMA İÇİN ELİMDEN GELEN HER ŞEYİ VERECEĞİM

Galatasaray formasını geçen sene kiralık olarak giydiğini hatırlatan Mauro Icardi de, "Bu sene artık bu formayı, bu ailenin parçası olarak giyiyorum. Bu forma için elimden gelen her şeyi vereceğim. Başkana da teşekkür diyorum. Burada bulunduğum için çok mutluyum. Önümüzdeki yıllarda bu forma ile eliminden geleni yapacağım. İlk senemde şampiyon olduk. Umuyorum ki önümüzdeki senelerde de başarılarımız tekrar edecek" şeklinde konuştu.



Fernando Muslera da sponsor firmaya desteklerinden dolayı teşekkür ederek, her zaman onları arkalarında hissettiklerini söyledi.