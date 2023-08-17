Fenerbahçe Maribor’a konuk oluyor | CANLI

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Maribor ile kozlarını paylaşıyor. Sarı lacivertliler, zorlu deplasmanda galibiyet alarak bir üst tura çıkmak istiyor.

MARIBOR 0-1 FENERBAHÇE | CANLI

17' İrfan Can Kahveci

MARİBOR - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LER

Maribor: Jug, Milec, Watson, Uskokovic, Urata, Pihler, Lorber, Skuka, Repas, Brnic, Jakupovic.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, Luan Peres, Oosterwolde, Zajc, İsmail Yüksek, Szymanski, İrfan Can, Batshuayi, Tadic.

MARIBOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Maribor - Fenerbahçe maçı saat 21:15'te başladı ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.

AVRUPA'DA 258. MAÇ

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne kadar 257 kez boy gösterdi. Bu süreçte 98 galibiyet alan Fenerbahçe, 55 mücadelede berabere kalırken 104 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan müsabakalarda Kanarya rakip fileleri 338 kez havalandırırken, kalesinde ise 368 gol gördü.



İSMAİL KARTAL, 5'TE 5 PEŞİNDE

Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü görevinde 3. dönemine başlayan İsmail Kartal, 3'ü UEFA Konferans Ligi, 1'i Süper Lig olmak üzere bu sezon çıktığı 4 karşılaşmadan da sahadan galibiyetle ayrıldı. Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda eşleştikleri Zimbru'yu her iki maçta da (5-0, 4-0) yenen Fenerbahçe, Maribor ile oynanan ilk maçı da 3-1'lik skorla kazanmış, hafta sonu Süper Lig'de konuk ettiği Gaziantep FK'ya karşı da 2-1'lik üstünlük sağlamıştı.

PORTEKİZLİ HAKEM VERISSIMO DÜDÜK ÇALDI

Maribor ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada Portekizli hakem Fabio Verissimo düdük çaldı. Verissimo'nun yardımcılıklarını Pedro Martins ve Pedro Almeida yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Helder Filipe...