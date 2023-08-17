GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan, Ziyech aşkına kavuştu

SAĞLIK KONTROLÜ İÇİN KULÜP DOKTORU YENER İNCE BİZZAT INGILTERE'YE GİTTİ

Chelsea 2020 yazında Ajax'tan 40 milyon Euro'ya aldığı oyuncuyu kadrosunda düşünmediği için transfer görüşmesi için izin vermişti. Fransız ekibi PSG ve Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nass'a transferi son anda gerçekleşmeyen Faslı yıldız için Galatasaray'ın teklifi kabul edildi. Daha önce Gomis'in transferin de olduğu gibi kulüp doktoru Yener İnce İngiltere'ye gitti ve kontrolleri yerinde yaptırdı. Sorun çıkmayınca da imzaların atılması için sözleşme hazırlığına başlandı.