Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Fenerbahçe maçına kazanmak için çıkacağız
Giriş Tarihi: 17.8.2023 14:06

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Fenerbahçe maçına kazanmak için çıkacağız

DHA
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Fenerbahçe maçına kazanmak için çıkacağız

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, bu hafta oynayacakları Fenerbahçe maçını kazanmak için oynayacaklarını söyleyerek, “Güzel bir maç olacak. Zor bir rakiple oynuyoruz ancak Samsunspor olarak hedefimiz üç puan” dedi.

Samsunspor'un Başkanı Yüksel Yıldırım, heyecanla beklenen 21 Ağustos Pazartesi günü oynayacakları Fenerbahçe maçına ilişkin konuştu. Yıldırım, takımının kesinlikle defansif bir oyun sergilemeyeceğini ve her zamanki gibi kazanma hedefiyle sahaya çıkacaklarını vurguladı. Süper Lig'e yükselişlerinin ardından 11 yıl sonra bu büyük arenada yer aldıklarını belirten Başkan Yüksel Yıldırım, takımlarının yeni bir kimlikle sahada olduğunu ve bazı oyuncularının kısa süredeki hazırlıkla gösterdikleri performansın zamanla daha da artacağını ifade etti. Gelecek haftalarda üzerine koyarak ilerleyeceklerini belirten Başkan Yıldırım, maçta hem tribün şovlarıyla hem de sahadaki performanslarıyla tüm Türkiye'ye Samsunspor'u göstereceklerini dile getirdi.

Fenerbahçe maçına büyük bir ilgi olduğunu belirten Başkan Yıldırım, şu ana kadar 20 binin üzerinde bilet satışı gerçekleştirdiklerini ve maç saatine kadar tüm biletlerin tükenmesini beklediklerini söyledi. Başkan Yıldırım, "Rakibimiz Fenerbahçe. Onlarda iyi bir kadro kurdular. Ama biz de Samsunsporuz. Yenmek için sahaya çıkacağız. Sahada teknik heyetinden, futbolcusuna kadar, tribünde taraftarımızla birlikte herkes elinden geleni yapacak ve güzel bir sonuç alacağız" ifadelerini kullandı.

Transfer konusuna da değinen Başkan Yıldırım, bu konuda çalışmalarının hızla devam ettiğini ve oyuncu maliyetlerinin zorlayıcı olduğunu dile getirdi. Başkan Yıldırım, "Oyuncu maliyetleri çok yüksek. Göndermemiz gereken oyuncularımız da var. Alırken de gönderirken de bir maliyet söz konusu. Transferlerimiz Fenerbahçe maçına yetişmeyecek. Ancak milli maç arasına kadar transferleri tamamlamayı hedefliyoruz. Milli maç arası da yeni transferlerin takıma uyum sağlaması açısından iyi olacak" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İETT otobüsü denize düşüp battı! İşte ilk görüntüler!
İki dev birleşti
Oğlunu, kızını, damadını ve gelinini belediyeye yerleştiren Aydın CHP İl Başkanı suçunu kabul etti
CHP'li Sevigen 'İzmir' iddialarına çok sert çıktı: Gök kubbeyi başlarına yıkarız! "Kılıçdaroğlu hayal kurmasın"
CHP’de ‘ateşkes’ ilanı
Avrupa’da sağlık sistemi çöküyor! Doktorlar ayaklandı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Adalet Bakanı...
Marmara’dan Hatay’a
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'ın sesini taklit ederek dolandırıcılık yapanlara MİT operasyonu
ARKADAŞINA GÖNDER
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Fenerbahçe maçına kazanmak için çıkacağız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA