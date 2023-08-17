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Giriş Tarihi: 17.8.2023 11:43

Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin: Sabırsızlıkla maç gününü bekliyoruz

DHA
Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin: Sabırsızlıkla maç gününü bekliyoruz

Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, deplasmanda oynayacakları Gaziantep FK maçının güzel bir karşılaşma olacağını belirterek, "Sabırsızlıkla maç gününü bekliyoruz" dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, antrenman öncesi Gaziantep FK maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İlk olarak Süper Lig'in ilk hafta maçında Samsunspor ile oynadıkları maçı değerlendiren Çetin, "Maçı sonradan tekrar izledik ve analizini yaptık. Maçı koparacak pozisyonları fazlasıyla bulmuşuz. Final paslarını çok doğru verememişiz. Onları vermiş olsaydık, maçı çok önceden koparabilirdik. Samsunspor'un da 1-2 tane pozisyonu var ama bu da gayet normal. Onlar da iyi bir takım. Golden sonra birkaç tane net pozisyonlar bulduk. Fırsatları bulduk, lige 3 puanla başlayabilirdik ama böyle şeyler olabiliyor. Bundan sonra ki maçlara bakacağız" diye konuştu.

İlk teknik direktörlük deneyiminde yaşadığı duyguların sorulması üzerine Çetin, "7 senedir yardımcı antrenörlük yaptığım için normalmiş gibi geldi bana. Yapım gereği çok stres yapan, heyecanlanan biri değilim. Futbolculuk zamanında da böyleydi. Gayet rahat ve hakimdim işime" diye konuştu.

"GÜZEL BİR MAÇ OLACAK"

Ligin ikinci haftasında deplasmanda oynayacakları Gaziantep FK maçını da değerlendiren Çetin, "Fenerbahçe karşısında 10 kişi kaldıktan sonra çok iyi mücadele ettiler. Fenerbahçe'ye çok pozisyon vermediler. Çok doğru durdular. İyi bir takım. Hiçbir maç kolay değil. Sahada görevini yapmaz, sorumluluk almazsanız sıkıntı yaşarsanız. Güzel bir maç olacak. Biz de sabırsızlıkla maç gününü bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin: Sabırsızlıkla maç gününü bekliyoruz
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