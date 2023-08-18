Antalyaspor’un konuğu Konyaspor | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor, sahasında Konyaspor ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor.
Antalyaspor 0-0 Konyaspor | CANLI ANLATIM
ANTALYASPOR - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ
Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Veysel, Ömer, Güray, Fredy, Kaluzinski, Erdoğan, Bytyqi, Larsson, Assombalonga
Konyaspor: Bernardoni, Ahmet, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner, Oğulcan, Michalak, Yunus, Marlos Moreno, Cikalleshi
ANTALYASPOR - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Bitexen Antalyaspor - TÜMOSAN Konyaspor maçı saat 21.00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.