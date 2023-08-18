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Giriş Tarihi: 18.8.2023 21:09 Son Güncelleme: 18.8.2023 21:11

Antalyaspor'un konuğu Konyaspor | CANLI

Antalyaspor’un konuğu Konyaspor | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor, sahasında Konyaspor ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Karşılaşmanın CANLI anlatımı haberimizde...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor, sahasında Konyaspor ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

Antalyaspor 0-0 Konyaspor | CANLI ANLATIM

ANTALYASPOR - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ

Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Veysel, Ömer, Güray, Fredy, Kaluzinski, Erdoğan, Bytyqi, Larsson, Assombalonga

Konyaspor: Bernardoni, Ahmet, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner, Oğulcan, Michalak, Yunus, Marlos Moreno, Cikalleshi

ANTALYASPOR - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bitexen Antalyaspor - TÜMOSAN Konyaspor maçı saat 21.00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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Antalyaspor'un konuğu Konyaspor | CANLI
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