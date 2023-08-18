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Giriş Tarihi: 18.8.2023 16:29

Beşiktaş'ta yeni transfer Milot Rashica ilk idmanına çıktı

DHA
Beşiktaş’ta yeni transfer Milot Rashica ilk idmanına çıktı

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında 20 Ağustos Pazar günü sahasında Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Yeni transfer Milot Rashica, ilk antrenmanına çıktı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönteminde gerçekleştirilen idmanda dün oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanş maçında forma giyen futbolcular, salonda yenilenme antrenmanı yaparak çalışmayı tamamladı.

Diğer futbolcular ise ısınma koşuları, pas ve 5'e 2 pas çalışması yaparak başladıkları idmanı dar alanda oynanan çift kale taktik maçla sonlandırdı.
Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Milot Rashica, ilk antrenmanına çıktı. Beşiktaş, Pendikspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

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Beşiktaş'ta yeni transfer Milot Rashica ilk idmanına çıktı
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