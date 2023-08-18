Galatasaray’ın yıldızı Zaha kulüp satın aldı!

"FUTBOL OYNAMAK İSTEYEN ÇOCUKLARI DÜŞÜNDÜM"

Wilfried Zaha daha önce yaptığı açıklamada, "Ülkeme nasıl yardımcı olabilirim diye düşünüyordum. Kardeşim, futbol satın alma fikrini verdiğinde beni izleyen ve aynı fırsatı isteyen çocukları düşünerek kabul ettim. Orada oynamak isteyen çok fazla çocuk olmasına rağmen fırsat bulamıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.