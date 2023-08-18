Galatasaray’ın yıldızı Zaha kulüp satın aldı!

Bu sezon yaptığı yıldız transferleriyle dikkat çeken Galatasaray'da yıldız oyuncu Wilfried Zaha, ülkesi Fildişi Sahili'den bir kulüp satın aldı. İngiliz The Sun'da yer alan habere göre; Fildişi Sahilli deneyimli oyuncu 50 milyon sterlinlik servetinin bir kısmıyla kendine kulüp satın aldı.
4. LİG EKİBİNİ SATIN ALDI
Haberde yer alan bilgilere göre Zaha, ülkesinde faaliyet gösteren 4. Lig ekibi Espoir Club D'Abengourou'yu satın aldı. Zaha, ülkesindeki genç oyunculara yeni imkanlar sunmak adına buraya yatırım yapmayı tercih etti.
"FUTBOL OYNAMAK İSTEYEN ÇOCUKLARI DÜŞÜNDÜM"
Wilfried Zaha daha önce yaptığı açıklamada, "Ülkeme nasıl yardımcı olabilirim diye düşünüyordum. Kardeşim, futbol satın alma fikrini verdiğinde beni izleyen ve aynı fırsatı isteyen çocukları düşünerek kabul ettim. Orada oynamak isteyen çok fazla çocuk olmasına rağmen fırsat bulamıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.