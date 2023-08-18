İstanbulspor’un konuğu Kayserispor | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında İstanbulspor, sahasında Kayserispor ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor.
İstanbulspor 0-0 Kayserispor | CANLI ANLATIM
İSTANBULSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Coly, Vefa Temel, Loshaj, Ethemi, Rroca, Jackson, Ndao, İbrahim
Kayserispor: Bilal, Attamah, Kolovetsios, Arif, Uzodimma, Ackah, Cardoso, Kemen, Karimi, Thiam, Gökhan.
İSTANBULSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İstanbulspor - Kayserispor maçı saat 21.00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.