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Giriş Tarihi: 18.8.2023 21:11

İstanbulspor'un konuğu Kayserispor | CANLI

İstanbulspor’un konuğu Kayserispor | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında İstanbulspor, sahasında Kayserispor ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Karşılaşmanın CANLI anlatımı haberimizde...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında İstanbulspor, sahasında Kayserispor ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

İstanbulspor 0-0 Kayserispor | CANLI ANLATIM

İSTANBULSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Coly, Vefa Temel, Loshaj, Ethemi, Rroca, Jackson, Ndao, İbrahim

Kayserispor: Bilal, Attamah, Kolovetsios, Arif, Uzodimma, Ackah, Cardoso, Kemen, Karimi, Thiam, Gökhan.

İSTANBULSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İstanbulspor - Kayserispor maçı saat 21.00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

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İstanbulspor'un konuğu Kayserispor | CANLI
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