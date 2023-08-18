Naldo Pereira ve Sander Van de Streek, Antalyaspor’da





"2022'DEN DAHA İYİSİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Antalyaspor formasını başarıyla terleten, 1 yıl aradan sonra yeniden kırmızı-beyazlı renklere dönen Naldo ise kendisini evinde gibi hissettiğini belirterek, "Burada olduğum için mutlu ve huzurluyum. Gelmeyi çok istiyordum. Ayrıldıktan sonra bile yeniden dönmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdım. Dönüşüm için başta başkanımız olmak üzere kimin emeği geçtiyse teşekkür ediyorum. Hocamızın geldiği ilk sene muhteşem bir sezon geçirmiştik. Bu sezon ondan daha iyisini yapmak istiyoruz. Kendime ve takıma güveniyorum. Ne yapmak istediğini bilen iyi bir hocamız var. Geldiğim için mutluyum ve kendimi çok duygusal hissediyorum" ifadelerini kullandı.



"BANA OLAN YAKLAŞIM BAĞLILIK HİSSETTİRDİ"

Hollandalı 10 numara Sander Van de Streek ise "Burada olduğum için mutluyum. Çok hızlı bir transfer süreci yaşadık. Bu süreç içinde bana olan yaklaşım hep çok sıcakkanlı oldu. Açıkçası kendimi kulübe bağlılık hissedecek şekilde buraya gelmem sağlandı. Kendimi iyi hissediyorum. Arkadaşça ve sıcak bir karşılama gördüm. Güzel ve başarılı bir sezon geçirip hedefimize ulaştığımız bir yıl olmasını diliyorum" dedi.

İmza töreninin ardından bu sezon 22 numaralı formayı giyecek olan Sander Van de Streek ile 44 numaralı formayı terletecek olan Naldo Pereira, yeni formaları ile ilk pozlarını verdi.