Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Nicolo Zaniolo, Galatasaray'a veda etti
Giriş Tarihi: 18.8.2023 23:27

Nicolo Zaniolo, Galatasaray'a veda etti

Nicolo Zaniolo, Galatasaray’a veda etti

Galatasaray'dan İngiliz ekibi Aston Villa'ya transfer olan İtalyan oyuncu Nicolo Zaniolo, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak sarı-kırmızılılara veda etti.

Galatasaray'dan İngiliz ekibi Aston Villa'ya transfer olan İtalyan oyuncu Nicolo Zaniolo, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak sarı-kırmızılılara veda etti.

Zaniolo, yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye ilk geldiğimde herkes bana burada insanların kocaman bir yüreği var demişti. Ama beni neyin beklediğini bilemezdim. Sahalara her adım attığımda takımımın hedefe ulaşması için tüm ruhumu verdim ama burada ilk dakikadan itibaren anlayış, desteklendiğimi ve sevildiğimi hissettim. Bugün bu muhteşem kulüpten ayrılıyorum ve bu güzel ailenin bir parçası olduğum için ne kadar minnettar olduğumu gösteremem. Birlik olunca hiçbir şeyin imkansız olmadığını hep birlikte kanıtladık. Aslan ailesi artık kalbimin bir parçasısınız ve söz veriyorum, bunu asla unutmayacağım" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yılmaz Özdil’den olay yaratan çıkış: CHP'nin kiralık gazetecileri...
İki dev birleşti
HTS kayıtları ortaya çıkardı: Terör örgütü PKK'dan alçak talimat!
Devlet Bahçeli... İyi Parti... Ve ötesi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP'li belediyelerde taksitle maaş isyanı! İzmir'de ücretini alamayan işçiler iş bıraktı
Gele gele geldiğimiz nokta Özgür Özel mi olacaktı?
Vantilatör Ne Kadar Elektrik Harcar? Ayaklı Vantilatör 1 Günde Ne Kadar Elektrik Yakar?
Malatya’da depremin izleri siliniyor: Ağır hasarlı binalar dinamitle yıkıldı!
Son dakika: Bakanlık ceza yağdırdı! Denetimler sıkılaşıyor...
ARKADAŞINA GÖNDER
Nicolo Zaniolo, Galatasaray'a veda etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA