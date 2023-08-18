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Giriş Tarihi: 18.8.2023 11:34 Son Güncelleme: 18.8.2023 11:36

Serdar Dursun'a sürpriz talip çıktı!

Serdar Dursun’a sürpriz talip çıktı!

Fenerbahçe'de yeni sezonda kadro planlamasında düşünülmeyen Serdar Dursun'a Süper Lig'den sürpriz talip çıktı. Gündeme gelen iddialara göre Fatih Karagümrük, Fenerbahçeli golcüye talip oldu. İki kulüp arasında görüşmelerin yapıldığı ve anlaşma noktasına gelindiği aktarıldı.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan golcü oyuncu Serdar Dursun'a talip oldu. Deneyimli golcünün başka bir takıma gitmeye sıcak baktığı ifade edilirken, iki kulüp arasındaki görüşmelerin sona geldiği bilgisi aktarıldı.

Sporx'in haberine göre, 31 yaşındaki Serdar Dursun'un kabul etmesi halinde transferin kısa süre içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor.

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Deneyiimli futbolcu için daha öncede Samsunspor, Trabzonspor ve Hertha Berlin iddiaları da gündeme gelmişti.

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Serdar Dursun'a sürpriz talip çıktı!
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