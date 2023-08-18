Serdar Dursun’a sürpriz talip çıktı!

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan golcü oyuncu Serdar Dursun'a talip oldu. Deneyimli golcünün başka bir takıma gitmeye sıcak baktığı ifade edilirken, iki kulüp arasındaki görüşmelerin sona geldiği bilgisi aktarıldı.
Sporx'in haberine göre, 31 yaşındaki Serdar Dursun'un kabul etmesi halinde transferin kısa süre içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor.
FENERBAHÇE'DE 28 GOLLÜK ETKİ
Deneyiimli futbolcu için daha öncede Samsunspor, Trabzonspor ve Hertha Berlin iddiaları da gündeme gelmişti.