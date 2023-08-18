Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Hakim Ziyech İstanbul'a geliyor!
Giriş Tarihi: 18.8.2023 17:19 Son Güncelleme: 18.8.2023 17:28

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Hakim Ziyech İstanbul'a geliyor!

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Hakim Ziyech İstanbul’a geliyor!

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'ın transferinde sona geldiği Faslı futbolcu Hakim Ziyech'in gece saatlerinde İstanbul'a geleceği belirtildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselen Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor.

A Spor'un haberine göre; transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın bir süredir görüşmelerde bulunduğu Faslı futbolcu Hakim Ziyech'in gece saatlerinde İstanbul'a geleceği bildirildi.

HAKIM ZIYECH KİMDİR?

19 Mart 1993 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Dronten altyapısında başladı. Sırasıyla Heerenveen, Twente, Ajax ve Chelsea formaları giydi. Milli takım tercihini Fas'tan yana kullanan Ziyech, çıktığı 54 karşılaşmada 20 gole imzasını attı. Tecrübeli futbolcu, orta sahada 10 numara mevkisinde görev yapıyor. Ayrıca, sağ kanatta da forma giyebiliyor. 1.81 cm boyundaki Ziyech ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor. Hakim Ziyech'in Chelsea ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 16 milyon euro...

EN ÇOK OKUNANLAR

İki dev birleşti
Yılmaz Özdil’den olay yaratan çıkış: CHP'nin kiralık gazetecileri...
HTS kayıtları ortaya çıkardı: Terör örgütü PKK'dan alçak talimat!
CHP'li belediyelerde taksitle maaş isyanı! İzmir'de ücretini alamayan işçiler iş bıraktı
Devlet Bahçeli... İyi Parti... Ve ötesi
Gele gele geldiğimiz nokta Özgür Özel mi olacaktı?
Son dakika: Bakanlık ceza yağdırdı! Denetimler sıkılaşıyor...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Vantilatör Ne Kadar Elektrik Harcar? Ayaklı Vantilatör 1 Günde Ne Kadar Elektrik Yakar?
Meclisin ilk gündem maddeleri belli oldu: Başörtüsü ve ailenin korunması
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Hakim Ziyech İstanbul'a geliyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA