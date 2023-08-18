Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Hakim Ziyech'i taşıyan uçak İstanbul'a geldi
Giriş Tarihi: 19.8.2023 00:16 Son Güncelleme: 19.8.2023 00:32

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Hakim Ziyech'i taşıyan uçak İstanbul'a geldi

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Hakim Ziyech’i taşıyan uçak İstanbul’a geldi

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'ın transferinde sona geldiği Faslı futbolcu Hakim Ziyech'i taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselen Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Sarı kırmızılıların transferinde sona geldiği Faslı futbolcu Hakim Ziyech'i taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı.

HAKIM ZIYECH KİMDİR?

19 Mart 1993 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Dronten altyapısında başladı. Sırasıyla Heerenveen, Twente, Ajax ve Chelsea formaları giydi. Milli takım tercihini Fas'tan yana kullanan Ziyech, çıktığı 54 karşılaşmada 20 gole imzasını attı. Tecrübeli futbolcu, orta sahada 10 numara mevkisinde görev yapıyor. Ayrıca, sağ kanatta da forma giyebiliyor. 1.81 cm boyundaki Ziyech ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor. Hakim Ziyech'in Chelsea ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 16 milyon euro...

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu hastaneye kaldırıldı
Ali Babacan'dan İstanbul ve Ankara üzerinden 'yerel seçim' resti! CHP'ye gönderme: Seçim kazanmaları mümkün mü ya?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika Galatasaray haberi: Nicolo Zaniolo resmen Aston Villa'da! İşte sözleşme detayları...
İki dev birleşti
‘Bu aralar moralim bozuk’
Yılmaz Özdil’den olay yaratan çıkış: CHP'nin kiralık gazetecileri...
SON DAKİKA: İzmir Foça'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Merkez üssü Ege Denizi
Kastamonu’da kan donduran olay
‘Hastalıkta sağlıkta’ sözü gerçek oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Hakim Ziyech'i taşıyan uçak İstanbul'a geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA