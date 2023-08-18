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Giriş Tarihi: 18.8.2023 12:56

Trendyol Süper Lig’de 3. ve 4. hafta programları açıklandı

İHA
Trendyol Süper Lig’de 3. ve 4. hafta programları açıklandı

Trendyol Süper Lig’de 2023/2024 sezonunun 3. ve 4. hafta programları açıklandı. Fikstürde Avrupa kupalarında mücadele eden takımların eleme müsabakalarının tarihleri de dikkate alındı.

Trendyol Süper Lig'de 3. ve 4. hafta oynanacak müsabakaların programı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Fikstürde Avrupa kupalarında mücadele eden takımların eleme müsabakalarının tarihleri de dikkate alındı.

AVRUPA'DAKİ TEMSİLCİLERİMİZİN MAÇ TARİHLERİ BELLİ OLDU

Bu çerçevede, 23 Ağustos ve 29 Ağustos tarihlerinde UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off maçlarında Molde ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın Süper Lig'deki maç tarihleri 26 Ağustos ve 2 Eylül olarak belirlendi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Play-Off turunda 24 Ağustos ve 31 Ağustos tarihlerinde müsabakalara çıkacak olan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un ligdeki maç tarihleri de eleme turu göz önüne alınarak belirlendi.

Öte yandan Adana Demirspor, 24 Ağustos'ta Belçika ekibi Genk'e, Beşiktaş ise Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e konuk olacak. Bu müsabakaların dönüşünde ise Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında 28 Ağustos Pazartesi günü Adana Demirspor'a konuk olacak.

Süper Lig'de 3. hafta programı:
25 Ağustos Cuma
21.00 Konyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü

26 Ağustos Cumartesi
19.15 Kasımpaşa - Pendikspor
19.15 Trabzonspor - Çaykur Rizespor
21.45 Sivasspor - Antalyaspor
21.45 İstanbulspor - Galatasaray

27 Ağustos Pazar
19.15 Kayserispor - Samsunspor
19.15 Fatih Karagümrük - Ankaragücü
21.45 Corendon Alanyaspor - Hatayspor
21.45 Fenerbahçe - RAMS Başakşehir

28 Ağustos Pazartesi
21.00 Adana Demirspor - Beşiktaş

Süper Lig'de 4. hafta program:
1 Eylül Cuma
21.00 Kasımpaşa - Trabzonspor
21.00 Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük

2 Eylül Cumartesi
19.15 Pendikspor - Corendon Alanyaspor
19.15 RAMS Başakşehir - Konyaspor
21.45 Antalyaspor - Kayserispor
21.45 Gaziantep Futbol Kulübü - Galatasaray

3 Eylül Pazar
19.15 Samsunspor - İstanbulspor
19.15 Beşiktaş - Sivasspor
21.45 Hatayspor - Adana Demirspor
21.45 Ankaragücü - Fenerbahçe

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Trendyol Süper Lig’de 3. ve 4. hafta programları açıklandı
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