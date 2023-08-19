Hakim Ziyech, Galatasaray taraftarlarıyla buluştu

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor'u konuk eden sarı-kırmızılı ekip, maç sırasında dün gece İstanbul'a getirdiği Hakim Ziyech'in transfer edildiğini açıkladı.

Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlanan maçın son dakikalarında stat hoparlörlerinden taraftarlara bitiş düdüğünün ardından tribünden ayrılmamaları anons edildi.

Maçın bitmesinin ardından Kuzey Tribünü'nde taraftarların arasına giren 30 yaşındaki yıldız futbolcu, platforma çıkarak taraftarı selamladı. Ziyech, burada "üçlü" tezahüratı yaptırdı.

Taraftarın coşkusu ve tezahüratı arasında sahaya inen Hakim Ziyech, burada da "üçlü" çektirdi.

"İZ BIRAKMAK İSTİYORUM"

Galatasaray'ın yeni transferi Hakim Ziyech, sergileyeceği performansla iz bırakmak istediğini söyledi.

Sarı-kırmızılı ekibin İngiltere temsilcisi Chelsea'den satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı 30 yaşındaki Faslı futbolcu, imza töreninin ardından GS TV'ye açıklamalarda bulundu.

Transferinden duyduğu mutluluğu dile getiren Ziyech, "Türkiye'nin en büyük kulübünde oynayacağım için çok gururluyum. Aynı zamanda heyecanlıyım. Galatasaray ile maça çıkmak için sabırsızlanıyorum. Diğer büyük futbolcular gibi ben de iz bırakmak istiyorum. Büyük ve uzun bir sezon başladı. Bunun tadını çıkaracağız. Başarılı olmak için büyük çaba sarf edeceğiz. Kendime güveniyorum. Takım olarak başarılı olacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.