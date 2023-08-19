Okan Buruk’tan Atilla Karaoğlan’a sert tepki

Önemli bir galibiyet aldıklarına dikkat çeken Okan Buruk, "Önemli bir takıma karşı oynadık. Önemli bir karşılaşmaydı. Geçen haftaki beraberlik sonrasında kazanmak istiyorduk. Oyun olarak da geçen senenin devamını gösterdik. Hem top bizdeyken hem de rakipteyken üstünlük kurduk, önemli pozisyonlar bulduk. Oyun hep elimizdeydi. Kazanmaya yakın olan taraftık. Haklı bir galibiyet elde ettiğimizi düşünüyorum. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bu atmosferde maçın başından itibaren verdikleri mücadele için teşekkür ediyorum. Oyuncularımız yeni yeni form tutuyor. Buradan mutlu ayrılıyoruz. Molde deplasmanı için moral olacak. Oraya moralli gitmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"SAVUNMA ICARDI'DEN BAŞLIYOR"



Icardi'nin sadece gol anlamında katkı vermediğini takım savunmasında da önemli katkılar verdiğini dile getiren Buruk, "Sadece gol anlamında katkı yaptığını düşünmüyorum. Öndeki baskılarda önemli rol alıyor. Savunma ondan başlıyor. Attığı goller, verdiği enerji önemli ama takım savunmasını da başlatan isim. Çok mücadele etti. 2 golle bitirdi daha fazla da atabilirdi. O tür bir karaktere sahip olduğumuz için değerinin farkına varıyoruz. İnşallah bu sene daha üstüne çıkacağını düşünüyorum. Geçen sene 8'inci hafta oynamaya başladı. Bu sene 2'nci hafta 11'de oynadı. Performansının üstüne koyacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"KAAN BİZİM İÇİN JOKER"



Kaan Ayhan'ın kendileri için joker oyuncu olduğuna dikkat çeken Okan Buruk, "Hem topla iyiydi hem de baskılara doğru gitti. Berkan, Kerem Demirbay, Kaan 2'nci golden önce baskıda topu kazandılar. Kaan muhteşem bir ayağa sahip. Korner atar, duran top atar. Ön tarafta gol ve asist üretecek bir oyuncu. Bunları maç maç değerlendiriyoruz. Maçın başında o bölgede önemli oyuncularımız var. Savunmanın dizilişinde her yerde oynatabileceğimiz bir isim. Sağ bek oynuyor, 3'lüde oynuyor. Opsiyon olabilir. Yüksek toplarda etkili. Bizim için tam bir joker Kaan" dedi.



"TORREIRA'NIN ÖNEMLİ BİR ŞEYİ YOK"



Yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemeyen Torreira'nın durumuyla ilgili de konuşan tecrübeli teknik adam, "Çok önemli bir şeyi yok. Bir darbe aldı, devam etmeye çalıştı ama ağrısı olunca bıraktı. Yarın netleşir, bir sonraki maçta cezalı. Lucas girince takımın enerjisi yükseliyor. Bizim için önemli bir oyuncu. O olduğunda topu geri kazanma süremiz, baskı kalitemiz net şekilde artıyor. Umarım tek maç ceza alır. Bir sonraki maçta bizimle olur" diye konuştu.



"HAKEM KONUSUNDA AVRUPA DÖNÜŞLERİNDE ZORLANIYORUZ"



Karşılaşmanın hakemi hakkında da konuşan Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:



"Avrupa'da oynuyoruz. Avrupa'dan hakemler yönetiyor. Dönüşte zorlanıyoruz açıkçası. Geçen hafta Kayseri'de bu hafta burada. Hakemlere destek olmamız, hakemleri geliştirmemiz lazım. Ama sadece ben değil, stattaki bütün herkes bugün çok fazla tepki verdi. Seyrantepe'den baksan görülecek 2 tane korner net şekilde verilmedi. İlk haftalar, bizim de hakemlerin de formsuzluğu olabilir. Biz de kulübeden rahat rahat maç izlemek istiyoruz. Faul standartlarında çok farklı standartlar uygulanmadı. Bunu bazen anlayamıyorum. İki takım aynı şeyi yapıyor, biri faul oluyor diğeri olmuyor. Şikayet etmek istemiyorum ama kaliteyi artırmak istiyorsak yönetim kalitesini de artırmak gerekiyor. Maçtan sonra gittim tebrik ettim. Saha kenarında fazla tepkiler verebiliyoruz. Burası Süper Lig. Burada maç yönetiyorsanız ona yakışır şekilde yapmak lazım. Bundan sonraki haftalar daha iyi olacak. Haftalar geçtikçe hakemlerin de daha iyi olacağını düşünüyorum."



"HEM GALATASARAY'IN HEM DE SÜPER LİG'İN KALİTESİNİ YUKARI ÇEKECEK BİR İSİM"



Yeni transfer Hakim Ziyech'in hangi pozisyonda değerlendirileceği yönünde gelen bir soruya Okan Buruk şöyle cevap verdi:



"Ana pozisyon sağ kanat olarak görüyoruz. Son yıllarda sağ kanat oynadı. Son milli maçlarda da 8 numarada kullandılar. Yönlü bir oyuncu, önemli bir isim. Hem Galatasaray'ın hem de Süper Lig'in kalitesini yukarı çekecek bir isim. Durumunu bilmiyoruz. Takım antrenmanı yapmıyordu. Onu da yakın zamanda hazırlamaya çalışacağız."



"EN DOĞRU İSMİ GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"



Orta sahaya yapılacak transferin 6 numara mı yoksa 8 numara mı olacağı hakkında da bilgiler veren Buruk, "Lucas'tan bir tane daha kopyalayamayacağımız için gerçekten emin olduğumuz bir oyuncu bakıyoruz. Önemli oyuncularımız var. Gelecek oyuncunun elimizdekilerden iyi olmasını istiyoruz. Şu anda da mevcut oyuncularla en iyisini çıkartmaya çalışıyoruz. Transfer devam ediyor. En doğrusunu getirmeye çalışacağız. Farklı oyuncular çıkabiliyor. Düşünmediğimiz oyuncular opsiyon olabiliyor. Acelemiz yok ama bir an önce katılırsa bizim için faydalı olacak" diye konuştu.



"ZAHA HAZIR HALE GELDİKTEN SONRA BİZLE ÇIKACAK"



Sakatlığı nedeniyle karşılaşmada görev alamayan Zaha hakkında da konuşan Buruk, sözlerini şöyle tamamladı:



"Zaha uzun süre oynamadı. Kısa bir süre antrenman yaptı. Son maç daha kolay diye 45'inci dakikada oyuna aldım. Yüzde 100 kendini hazır hissetmediğini gördük. Bugün onu kullanmadık. Daha hazır hale geldikten sonra bizle çıkacak. Sezon çok uzun. 3, 3.5 ay oynamadı."