Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Beşiktaş haberi: Sen neymişsin be Aboubakar!
Giriş Tarihi: 19.8.2023 11:34

Son dakika Beşiktaş haberi: Sen neymişsin be Aboubakar!

UĞUR ÇEM
Son dakika Beşiktaş haberi: Sen neymişsin be Aboubakar!

Son dakika Beşiktaş haberi: Kamerunlu yıldız Vincent Aboubakar, Kartal’la 88 maça çıkarken 51 gol ve 12 asist üretti. Her 102 dakikada bir skora katkı yapan futbolcu, en yakın performansı 106 dakika ile Porto’da sergiledi.

Vincent Aboubakar, Neftçi Bakü karşısında beraberlik golünü kaydederek Beşiktaş'ın Konferans Ligi'nde play-off vizesi almasında önemli pay sahibi oldu. Yeni sezona da 5 maçta 3 golle başlayan Kamerunlu futbolcu, siyahbeyazlı formayı giydiği üç farklı dönemde de takıma büyük katkı sağladı. Yıldız oyuncu, Beşiktaş'ta toplam 88 resmi müsabakada 6415 dakika sahada kalırken 51 gol ve 12 asistle skora her 102 dakikada bir katkı yaptı. Bu rakama en çok Porto'da 106 dakika ile yaklaşan Aboubakar, Portekiz ekibinde 125 karşılaşmada 58 gol ve 16 asist üretti. 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu; Valenciennes, Lorient ve Al-Nassr'da ise bu performansının çok gerisinde kaldı. Skora katkısı Valenciennes'de 191, Al-Nassr'da 148, Lorient'te ise 125 dakikada bir olarak gerçekleşti. Cenk Tosun ile birlikte daha skorer bir kimliğine bürünen Aboubakar'ın, sakatlığını atlatan ekürisinin sahalara dönmesiyle birlikte mevcut

BİR GÖRÜŞ - Ali GÜLTİKEN: DENGELERİ DEĞİŞTİRİYOR

Aboubakar Beşiktaş'ın "Her şeyi" yerine Beşiktaş'ın "Çok şeyi" ifadesini kullanırsak daha uygun olur. Santrforlar takımın beynidir. Bütün sistem ve oyun organizasyonları atağı sonuçlandırmakla alakalıdır. Sonuçlandırma bölgesi de santrfor mevkiidir. O bölgedeki oyuncunuz ne kadar yetenekliyse o kadar başarılı olursunuz. Aboubakar hem oynayan hem oynatan bir oyuncu. Bunun yanında vuruş özelliği de çok üst seviyede. Yerden, havadan, yüksekten çok fark etmiyor. Topla buluştuğu anda kafasında hep kale düşüncesi var. En önemlisi bu düşünceyi gerçekleştirecek kalitesi var. Sonuçlar da ortada… Varlığı ile yokluğu dengeleri değiştiriyor.

BİR GÖRÜŞ - BÜLENT TİMURLENK: BU SEZON 25 GOLÜ AŞAR

Aboubakar büyük golcü. Cüssesinden beklenmeyecek kıvraklığı, oyun zekası ve son vuruş ustalığıyla Güneş'in en büyük silahı. Bir oyuncuya bağımlılık futbolda her zaman tartışma konusudur. Bir zamanlar Barcelona da Messi'nin yokluğunda zorlandığında bu bağımlılık tartışılırdı. İyi bir santrforunuz varsa topu onunla buluşturun yeter. Güneş, kulübede yanında olan Burak Yılmaz'ı da böyle büyük golcü yapmıştı. Kanat oyuncuları ve beklerin kaliteli son paslarına ihtiyacı var Aboubakar'ın. Masuaku'nun Neftçi Bakü maçında verdiği pas gibi. Rebic'in zamana ihtiyacı var. Ancak Rashica, Aboubakar'a tam da ''Al da at'' cinsinden top atacak bir kanat. Aboubakar bence 25 golü aşar. Mühim olan çevresinin yapacağı asist kadar atacakları gol sayısı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ali Babacan'dan İstanbul ve Ankara üzerinden 'yerel seçim' resti! CHP'ye gönderme: Seçim kazanmaları mümkün mü ya?
Son dakika: Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu hastaneye kaldırıldı
Mardin Ovası’na yapay nehirle can suyu
Yerlikaya’dan vali ve emniyet müdürlerine talimat: ‘Orkinoslarla uğraşın’
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı
‘Bu aralar moralim bozuk’
Geçmişe yönelik vergi cezası kesilecek
Vantilatör Ne Kadar Elektrik Harcar? Ayaklı Vantilatör 1 Günde Ne Kadar Elektrik Yakar?
İki dev birleşti
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Beşiktaş haberi: Sen neymişsin be Aboubakar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA