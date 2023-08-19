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Giriş Tarihi: 19.8.2023 12:04

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Ziyech'e kavuştu! İşte Faslı yıldızın maliyeti...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Ziyech’e kavuştu! İşte Faslı yıldızın maliyeti...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın 5 milyon Euro garanti ücret karşılığında anlaşmaya vardığı Hakim Ziyech, İstanbul’a gece yarısı geldi. Faslı yıldız için Chelsea’ye bonservis ödenmeyecek, oynadığı maç sayısına göre bonus verilecek.

G.Saray sonunda Hakim Ziyech'e kavuşuyor… 30 yaşındaki hücum oyuncusu, geçmişte yaşadığı sakatlıkları nedeniyle detaylı bir kontrolden geçirilirken iki tetkikte de sorun çıkmadı ve futbolcu Türkiye'ye getirildi.

Hollandalı futbolcu ile yapılan görüşmelerde 5 milyon Euro garanti ücret artı bonuslar karşılığında anlaşmaya varılırken Chelsea de bonservissiz oyuncuyu bırakmayı kabul etti. İngiliz ekibi ile 30 Haziran 2025'e kadar kontratı bulunan Ziyech, Chelsea'den bedelsiz olarak ayrılırken G.Saray oyuncunun belli bir maç sayısına ulaşması durumunda bonus ödemesi yapacak.

Herenveen alt yapısında yetişen sonrasında Twente ve Ajax'ta adını duyuran yıldız isim 1 Temmuz 2020'de 40 milyon Euro bedelle Chelsea'nin yolunu tuttu. Londra kulübünde 107 kez sahaya çıkan Ziyech 14 gol atıp 13 kez de asist katkısı sağladı.

SESSİZ SEDASIZ GELDİ!

Dün gece İstanbul'a getirilen Ziyech, basına gösterilmeden uçaktan iner inmez araca bindirildi. Kulüp yetkilileri karşılamadı. Londra'da iki kez sağlık kontrolünden geçen yıldız oyuncu, bir kez de İstanbul'da sağlık heyetinin kontrolüne girecek.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Ziyech'e kavuştu! İşte Faslı yıldızın maliyeti...
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