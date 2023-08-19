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Giriş Tarihi: 19.8.2023 22:37 Son Güncelleme: 19.8.2023 22:42

Son dakika: Galatasaray, Hakim Ziyech'in maliyetini açıkladı

Son dakika: Galatasaray, Hakim Ziyech’in maliyetini açıkladı

Son dakika haberleri... Galatasaray, Chelsea'den transfer ettiği Hakim Ziyech'i KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüp, Faslı yıldızın maliyetini de açıkladı.

Galatasaray'ın açıklaması şöyle:

Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech ve kulübü Chelsea Football Club Limited ile oyuncunun bedelsiz satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcuya ise 2023-2024 sezonundan için net 3.587.500 Euro sezonluk ücret ödenecek olup transferinin gerçekleşmesi durumunda 2024-2025 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği şarta bağlı uzama opsiyonunun gerçekleşmesi halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir.

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Son dakika: Galatasaray, Hakim Ziyech'in maliyetini açıkladı
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