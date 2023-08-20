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Giriş Tarihi: 20.8.2023 16:01

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı, İngiltere'yi 1-0 yenen İspanya kazandı!

AA
2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nı, İngiltere’yi 1-0 yenen İspanya kazandı!

2023 Kadınlar Dünya Kupası finalinde İspanya, İngiltere’yi 1-0 mağlup erek şampiyon oldu. İspanyollar tarihlerinde ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

9. FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın final maçı, Sidney kentindeki Avustralya Stadı'nda yapıldı.

İlk kez final oynayan takımlar arasındaki mücadelenin ilk yarısını Carmona'nın 29. dakikadaki golüyle 1-0 önde kapatan İspanya, 68. dakikada kazandığı penaltıyla farkı 2'ye çıkarma fırsatı yakaladı. Fakat İngiltere kalecisi Earps, 70. dakikada topun başına geçen Hermoso'nun vuruşunda gole izin vermedi.

Kalan sürede skor değişmeyince İspanya, turnuvadaki ilk şampiyonluğuna ulaştı.

İspanya; ABD, Norveç, Almanya ve Japonya'dan sonra FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı kazanan 5. farklı takım oldu.

Şampiyon takımda Jenifer Hermoso, Aitana Bonmati Conca ve Alba Maria Redondo Ferrer; Dünya Kupası'nı 3'er golle tamamladı.

Dün oynanan turnuvanın 3.'lük maçında İsveç, Avustralya'yı 2-0 mağlup ederek üçüncü olmuştu.

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2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı, İngiltere'yi 1-0 yenen İspanya kazandı!
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