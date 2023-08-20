Beşiktaş'tan hakem kararlarına sert tepki! "VAR kayıtlarını açıklasınlar"

Engin Baltacı açıklamasında; "Sonuç için taraftarlarımızdan bütün kalbimizle özür diliyoruz. Bu bizim iç konumuz. Kendi içimizde hallederiz ama hepiniz gördünüz arkadaşlar, ne diyeyim ya? Duygularımı nasıl anlatayım? Geçen seneden beri hep aynı şeyi anlatıyoruz. Kalbi ve vicdanı olanlar bu akşamı bir düşünsünler." dedi.

"BİRİ BUNUN AKSİNİ BİZE GÖSTERSİN"

Baltacı sözlerinin devamında; "Biri çıkıp bunun aksini bize göstersin ya da bizden özür dilesinler. Şerefsizim öpüp başıma koyacağım ve gidip kapısında bu sert konuşmam nedeniyle özür dileyeceğim. Tribünleri tahrik eden biz miyiz yoksa tetikçi hakemler mi? Bir kulüp başkanı, galip geldiği maçtan sonra çıkıyor hakemlere sallıyor ve hiçbir şey olmuyor. Bizim göz göre göre golümüz yeniyor. İçerde fırıldaklar döndüğünü, raporu nasıl yazsak diye düşündüklerini biliyoruz." açıklamasında bulundu.

"BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON OLACAK"

Engin Baltacı; "Kimse merak etmesin. Beşiktaş, hakemini de, MHK'sını da TFF'sini de, kurullarını da gol çizgisinden içeri geçirip şampiyon olacak. VAR kayıtlarını açıklasınlar. İptal edilen golde çizgi çizebildiler mi?" dedi.

TFF'YE VAR KAYITLARI ÇAĞRISI

Beşiktaş, Omar Colley pozisyonu için "Aut pozisyonun VAR kayıtları açıklansın, hemen bugün" ifadeleriyle TFF'ye çağrıda bulundu.