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Giriş Tarihi: 21.8.2023 00:51 Son Güncelleme: 21.8.2023 01:24

Şenol Güneş: "Hakem konuşmaya gerek yok"

Şenol Güneş: Hakem konuşmaya gerek yok

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında ligin yeni ekiplerinden Pendikspor'u konuk eden Beşiktaş, mücadelenin uzatma dakikasında penaltıdan yediği golle rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'in açıklamaları şöyle:

"Futbol sahada oynanıyor, oynanmadan kazanılmıyor, sürprizler olabiliyor. Bu da bugün bizim başımıza geldi. Kazanmamız gerekiyordu, ilk yarıda ikinci yarıda pozisyonlarımız var. Rakibin atak sayısı az. Hem topu tutmak hem pas yapmak hem de oyuncuları görmek istedik ama o da olmadı. Kalabalıkken defans arasına atılan topta penaltı oldu ve golü yedik. Ne olursa olsun o pozisyonu vermemek gerekiyordu. En büyük sıkıntımız, bugün baskılarımız iyi değildi."

İkinci yarıda hem önde hem ortada top tutamadık, top karşılayamadık. Etkili atakları yok ama bizim daha fazla pozisyon üretmeliydik. Fiziksel olarak gitgel olması bizi yordu. İlk yarıda onlar yarı sahasında oynadı. Fizik olarak ayakta kaldılar. Onlar için de sürpriz olacak pozisyonda golü buldular. Futbolda şans bazen gülmeyebilir. Ne olursa olsun kazanmalıydık. Net pozisyonlar vardı, değerlendiremedik. Üzgünüz."

"Rakip geldiği için değişiklik yaptık. Top tutabilecek, yönetebilecek oyuncularımız olsun dedik ama başarılı olamadık. Karşılama olarak da sıkıntı yaşadık, defansa yük verdik. Aboubakar ve Chamberlain ile net fırsatlar bulduk ama gol bulamadık. Oyunu koparmak gerekiyordu.

"Hakemlerle ilgili konuşmaya gerek yok. Hakem nedir, VAR nedir. Konuşursak ağır oluyor, gerek yok. Yerimizde oturuyoruz zaten, çok konuşmuyoruz. Autsa, gol değil. Aut değilse, o zaman bilmiyorum. Penaltıysa penaltıdır bilmiyorum. Hakem bir karar verdiğine göre, herhalde görmüş de vermiştir."

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Şenol Güneş: "Hakem konuşmaya gerek yok"
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