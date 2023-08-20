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Giriş Tarihi: 20.8.2023 20:12 Son Güncelleme: 20.8.2023 20:14

Son dakika: Olimpiu Morutan resmen Ankaragücü'nde!

Son dakika: Olimpiu Morutan resmen Ankaragücü’nde!

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Olimpiu Morutan'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Galatasaray'da bekleneni veremeyen Olimpiu Morutan'ın yeni takımı belli oldu. Süper Lig ekibi Ankaragücü, Galatasaray'dan Olimpiu Morutan'ı kadrosuna kattı.

Başkent temsilcisi, oyuncuyu bonservisiyle transfer etti. Ankaragücü, Rumen oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Morutan'ın sözleşmesinde Galatasaray'ın sonraki satışı için %20 payı var. Ayrıca belirli opsiyonlara bağlı olarak Galatasaray için geri alma maddesi bulunuyor.

Sarı kırmızılı takımda tutunamayan Morutan, geçtiğimiz sezonu Serie B ekibi Pisa'da kiralık olarak geçirmişti.

Pisa'da geçen sezon 36 maçta sahaya çıkan Morutan 6 gol attı ve 8 asist yaptı.

Süper Lig'den de bazı takımlarla adı geçen Morutan'ın Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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