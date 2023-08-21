Bakan Osman Aşkın Bak’tan milli güreşçiler için tebrik mesajı

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ürdün'ün Başkenti Amman'da düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda 1'i altın, 1'i gümüş ve 5'i bronz olmak üzere 7 madalya kazanan milli güreşçilerimizi kutluyorum. Milli sporcularımızın kazandığı madalyalarda emeği geçenlere teşekkür ediyor, tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."