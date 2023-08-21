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Giriş Tarihi: 21.8.2023 09:38

Son dakika Galatasaray haberi: Zaha&Ziyech'e özel program

Son dakika Galatasaray haberi: Zaha&Ziyech’e özel program

Galatasaray'ın transferini tribünden duyurduğu Hakim Ziyech, gelir gelmez taraftarla bütünleşti. Faslı oyuncunun yapacağı katkıdan çok umutlu olan teknik direktör Okan Buruk, yıldızına özel antrenman programı hazırladı.

Galatasaray'ın transferini tribünden duyurduğu Hakim Ziyech, gelir gelmez taraftarla bütünleşti. Faslı oyuncunun yapacağı katkıdan çok umutlu olan teknik direktör Okan Buruk, yıldızına özel antrenman programı hazırladı. Ziyech'in eylül ayındaki milli ara dönüşü fiziksel açıdan %100 hazır hale gelmesi ve takıma katılması planlanıyor. Ayrıca Wilfried Zaha'yı da yavaş yavaş sahaya sürmek isteyen teknik heyet, iki haftada oyuncuyu hazırlayacak. Fildişili yıldız, bu plana göre maçlarda süre bulacak.

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Son dakika Galatasaray haberi: Zaha&Ziyech'e özel program
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