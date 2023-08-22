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Giriş Tarihi: 22.8.2023 11:28

Djaniny'ye Süper Lig'den sürpriz talip!

Djaniny’ye Süper Lig’den sürpriz talip!

Pendikspor, Trabzonspor'un yollarını ayırmaya çalıştığı Djaniny Semedo için beklemede. İstanbul ekibi, tecrübeli forvet sözleşmesini feshettiği anda temaslarını hızlandıracak.

Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor, zorlu Beşiktaş deplasmanında aldığı 1 puanla moral kazanırken; transfer çalışmaları devam ediyor.

İstanbul ekibi, Trabzonspor'un yollarını ayırmaya çalıştığı Djaniny Semedo için beklemede.

Daha önce oyuncu tarafıyla görüşen ve olumlu görüş dönüş alan Pendikspor, tecrübeli forvet sözleşmesini feshettiği anda temaslarını hızlandıracak.

20 GOL, 9 ASİST

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Suudi Arabistan ekiplerinden Sharjarh'da geçiren Djaniny ile Çaykur Rizespor da ilgilenmişti. Djaniny, Trabzonspor kariyerinde çıktığı 94 maçta 20 gol atıp, 9 asist yaptı.

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Djaniny'ye Süper Lig'den sürpriz talip!
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