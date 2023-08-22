Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de Twente maçı hazırlıkları başladı
Giriş Tarihi: 22.8.2023 15:06

Fenerbahçe'de Twente maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe’de Twente maçı hazırlıkları başladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında 24 Ağustos Perşembe günü Hollanda'nın Twente takımını konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında 24 Ağustos Perşembe günü Hollanda'nın Twente takımını konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Dar alanda çift kale maçla devam eden idmanın bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Yılport Samsunspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan oyuncuların ise günü yenilenme çalışmasıyla tamamladığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'li Ekrem İmamoğlu İstanbul'u rezalete mahkum etti! Çöp dağları ve koku yükselmeye başladı
Son dakika: Bakan Koca'dan 'Çapa Tıp'ta cinsiyet değiştirme ameliyatı' iddialarına yanıt
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde skandal! Mansur Yavaş'ın daire başkanı belediye çalışanına küfür etti, yetmedi saldırdı...
‘Pile savaşını’ KKTC kazandı
Türkiye'nin konuştuğu tercih! Sınavda derece yaptı: Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği'ni tercih etti
Kafayı onlara mı takalım?
Büyük kazanç Oosterwolde!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Gümüşhane'deki ev görenleri hayrete düşürüyor
Hastalığımı sakladım, çünkü hayallerim vardı
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'de Twente maçı hazırlıkları başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA