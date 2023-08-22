Galatasaray’a Matteo Guendouzi’den kötü haber geldi!

Süper Lig'de son maçında Trabzonspor'u Icardi'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek ilk galibiyetini alan Galatasaray, bu sezon yaptığı transferlerle adından söz ettirdi.
GUENDOUZI'DEN KÖTÜ HABER
Orta sahasını güçlendirmek adına bir transfer daha yapmak isteyen sarı-kırmızılı takıma, bir süredi transfer görüşmeleri yaptığı Fransız oyuncu Matteo Guendouzi'den kötü haber geldi.
Oyuncunun kulübü Marsilya, Galatasaray'ın yaptığı 15 milyon Eurol'uk teklifi beğenmedi ve olumsuz yanıt verdi. Okan Buruk, Fransız yıldızı kadrosunda görmek istiyordu. Transfer görüşmelerinin şu anda durduğu belirtiliyor.