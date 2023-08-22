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Giriş Tarihi: 22.8.2023 11:50 Son Güncelleme: 22.8.2023 13:04

Galatasaray'a Matteo Guendouzi'den kötü haber geldi!

Galatasaray’a Matteo Guendouzi’den kötü haber geldi!

Bu sezon yaptığı yıldız transferleriyle adından söz ettiren Galatasaray, orta sahasını güçlendirmek için yeni bir transfer hamlesi daha yapmak istiyor. Cimbom'un bir süredir görüştüğü Matteo Guendouzi için Marsilya'da kötü haber geldi.

Süper Lig'de son maçında Trabzonspor'u Icardi'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek ilk galibiyetini alan Galatasaray, bu sezon yaptığı transferlerle adından söz ettirdi.

GUENDOUZI'DEN KÖTÜ HABER

Orta sahasını güçlendirmek adına bir transfer daha yapmak isteyen sarı-kırmızılı takıma, bir süredi transfer görüşmeleri yaptığı Fransız oyuncu Matteo Guendouzi'den kötü haber geldi.

Oyuncunun kulübü Marsilya, Galatasaray'ın yaptığı 15 milyon Eurol'uk teklifi beğenmedi ve olumsuz yanıt verdi. Okan Buruk, Fransız yıldızı kadrosunda görmek istiyordu. Transfer görüşmelerinin şu anda durduğu belirtiliyor.

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Galatasaray'a Matteo Guendouzi'den kötü haber geldi!
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