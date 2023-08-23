BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: ’Coutinho dev bir kulüple anlaştı’

"Coutinho, Vasco'yu görmezden geliyor ve ayda 400 bin dolar kazanmak için başka bir dev kulüple anlaştı" başlığıyla haberi duyuran otvfoco.com.br'nin haberinde transfer çalışmalarına ilişkin şu detaylara yer verildi:

"Philippe Coutinho şüphesiz Avrupa futbolunda oynayan, önde gelen Brezilyalılar'dan biri. Liverpool'da parlayan orta saha oyuncusu Vasco'da yetişen yıldızlardan biri. Herkes 31 yaşındaki oyuncunun Brezilya'ya dönmesini bekliyordu. Ancak Coutinho, kendisine ayda yaklaşık 2 milyon Brezilya doları (400 bin dolar) teklif eden başka bir deve yakın.

2026 İÇİN KADROYA GİREBİLİR

Brezilyalı oyuncu şu anda Aston Villa'da ancak çok az oynama şansı buldu ve Liverpool'da oynadığı dönemdeki kaliteyi gösteremiyor. Orta saha oyuncusunun İngiliz takımından ayrıldıktan sonra Barcelona ve Bayern Münih'te iyi rakamlar sergileyemediğini belirtmekte fayda var. Bu nedenle sporcu tekrar zirveye çıkmak istiyor ve artık Vasco'ya geri dönemez.

Philippe Coutinho, Beşiktaş'la pazarlık yapıyor ve teklifi n aylık 2 milyon R$ (400 bin dolar) olduğu belirtiliyor. Bu orta saha oyuncusunun reddedemeyeceği bir teklif. Avrupa'da yüksek seviyede oynamak için de bir fırsat. Coutinho henüz 31 yaşında ve eğer eski günlerine dönerse 2026 Dünya Kupası'nda da oynayabilir."

