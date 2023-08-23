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Giriş Tarihi: 23.8.2023 15:09

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Livakovic için çıldırtan açıklama

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Livakovic için çıldırtan açıklama

Fenerbahçe için bugün İstanbul'a gelmesi beklenen Dominik Livakovic'le ilgili Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Sergej Jakirovic'ten beklenmedik bir açıklama geldi. Jakirovic, Dominik Livakovic'in yarınki Sparta Prag maçında kalede olacağını bildirdi.

Fenerbahçe'nin transferi için saatleri saydığı Dominik Livakovic'te sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertliler için bugün İstanbul'a gelmesi beklenen Dominik Livakovic'in Dinamo Zagreb'in yarın oynayacağı Sparta Prag maçında kalede olacağı açıklandı.

İki gün önce Dinamo Zagreb'in teknik direktörlük koltuğuna getirilen Sergej Jakirovic, Dominik Livakovic'le ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Jakirovic, yarın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag'ı konuk edecekleri maçta Dominik Livakovic'in kalede olacağını duyurdu.

Basın toplantısında Hırvat kaleciyle ilgili gelen soruya cevap veren Jakirovic, "Livakovic mi? Bugünkü bilgilere göre yarın kalede olacak" açıklamasını yaptı.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Livakovic için çıldırtan açıklama
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