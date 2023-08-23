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Giriş Tarihi: 23.8.2023 15:29

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Manchester United, Altay'ı neden alıyor? Sebebi ortaya çıktı

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Manchester United, Altay’ı neden alıyor? Sebebi ortaya çıktı

Manchester United'ın, Benfica'dan 29 yaşındaki kaleci Odysseas Vlachodimos ile ilgilendiği belirtildi. Ancak Portekiz ekibinin kalecisi için 10 milyon euro diretmesinin ardından United'ın Altay Bayındır'a yöneldiği öne sürüldü.

Manchester United için sağlık kontrolünden geçen Altay Bayındır için İngiliz basınından yeni bir iddia geldi. İngiliz basınında yer alan habere göre, Manchester United'ın Altay'dan önce Benfica'dan Odysseas Vlachodimos için nabız yokladığı belirtildi.

10 MİLYON ISRARI SONRASI ALTAY
Portekiz ekibinin, 29 yaşındaki futbolcu için 10 milyon euro bonservis bedelinde diretmesinin ardından İngiliz temsilcisinin Altay'a yöneldiği aktarıldı. Altay Bayındır'ın, Vlachodimos'a göre Manchester United için daha ucuz bir transfer olduğunun altı çizildi. İngiliz ekibinin, 25 yaşındaki file bekçisi için 5 milyon euro ödeyeceği, bu rakamın bonuslarla birlikte 7 milyon euro'ya çıkabileceği ifade edildi.

Manchester United'ın, Altay'ı Yunanistan'da sağlık kontrolünden geçirdiği hatırlatıldı. Milli kalecide bir sorun çıkmaması durumunda Manchester United'ın imzaya hazırlandığı belirtildi. Altay Bayındır'ın İngiliz ekibine transferinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Manchester United, Altay'ı neden alıyor? Sebebi ortaya çıktı
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