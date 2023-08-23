Fenerbahçe, Twente maçına hazır

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu ilk maçında yarın Hollanda ekibi Twente ile karşılaşacak olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan idman sahada yapılan mini toplantı ile başladı. İlk bölümde ısınma ve açma germe yapan sarı-lacivertli futbolcular, koordinasyon ve 3 grup şeklinde yapılan top kapma ile idmanı devam ettirdi. Antrenmanın basına kapalı kısmında ise Twente maçının taktiği üzerinde duruldu.

MR çekilen Serdar Aziz idmana katılmazken, MR'ının temiz çıkması durumunda Twente maçı kadrosunda yer alacağı aktarıldı.

Sakatlığı bulunan Samet Akaydin salonda bireysel çalışırken, Luan Peres ise sahada bireysel çalışma gerçekleştirdi.