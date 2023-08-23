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Giriş Tarihi: 23.8.2023 16:09

Manchester City'nin sahipleri, Süper Lig ekibi satın alıyor

Manchester City’nin sahipleri, Süper Lig ekibi satın alıyor

City Futbol Grup, Süper Lig'den bir kulübü satın almak için görüşmelere başladı. Ünlü futbol grubunun alacağı futbol kulübü büyük merak konusu oldu.

Trendyol Süper Lig'de heyecan başlarken gündeme bomba gibi bir haber düştü. City Futbol Grubu Türkiye'den bir Süper Lig takımı almak için görüşmelere başladı. Görüşmeler gizlilik çerçevesinde devam ederken tarafların anlaşmaya vardığı ve anlaşmanın kısa süre içinde açıklanacağı belirtiliyor.

İŞTE CITY GROUP'UN SAHİP OLDUĞU TAKIMLAR

Manchester City, New York City, Melborne City, Yokohama F. Marinos, Montevideo City Torque, Girona FC, Schuan Jiuniu, Mumbai City FC, Lommel SK, Esparence Sportive Troyes, Palermo, Bahia, Club Bolivar

(Fanatik)

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Manchester City'nin sahipleri, Süper Lig ekibi satın alıyor
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