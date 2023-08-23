Manchester City’nin sahipleri, Süper Lig ekibi satın alıyor

Trendyol Süper Lig'de heyecan başlarken gündeme bomba gibi bir haber düştü. City Futbol Grubu Türkiye'den bir Süper Lig takımı almak için görüşmelere başladı. Görüşmeler gizlilik çerçevesinde devam ederken tarafların anlaşmaya vardığı ve anlaşmanın kısa süre içinde açıklanacağı belirtiliyor.

İŞTE CITY GROUP'UN SAHİP OLDUĞU TAKIMLAR



Manchester City, New York City, Melborne City, Yokohama F. Marinos, Montevideo City Torque, Girona FC, Schuan Jiuniu, Mumbai City FC, Lommel SK, Esparence Sportive Troyes, Palermo, Bahia, Club Bolivar

(Fanatik)

